Padres de los 43 protestan en la CdMx: “El caso Ayotzinapa no avanza por el Ejército”

Este jueves, los padres y madres de los 43 normalistas dieron inicio a una serie de movilizaciones que realizarán desde hoy hasta el 27 de septiembre para exigir avances y la entrega de toda la información sobre el caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, normalistas arribaron a las afueras del Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México junto a los padres y madres de sus 43 compañeros desaparecidos hace 9 años en Iguala, Guerrero, como parte de las movilizaciones que realizarán este día en demanda de que se aclare qué sucedió con los jóvenes.

“Van 9 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Seguimos en pie de lucha. Les pedimos (a normales rurales y organizaciones) que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad y la justicia. No podemos avanzar con las investigaciones porque topamos con el Ejército”, señaló Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes.

Mario González, padre de otro de los jóvenes desaparecidos en 2014, agradeció a los normalistas por no olvidar a sus compañeros: “Estamos aquí en el Batallón, en el Campo Militar 1, donde se concentra la información de todos los batallones, que son instituciones encargadas de velar por el bienestar del ciudadano, pero no son más que unos criminales y cobardes con armas atacando a estudiantes que lo único que llevaban era un libro”.

El padre recordó que el Ejército puso a un infiltrado cuando salió el camión y no se sabe cuándo fue su última comunicación: “los cobardes dejaron a su compañero para desaparecerlo”.

Don Mario reprochó que el Presidente piense que los padres están manipulados: “Claro que estamos manipulados, pero por el dolor. Lo único que hace el Presidente es atacar a nuestros equipos, a esos equipos que estuvieron con nosotros desde el principio y nos tendieron la mano”.

“Ya no vemos a dónde caminar con este dolor. Al Presidente, decirle que no hay Cuarta Transformación mientras no haya verdad”.

Mario González destacó que si bien es cierto que hay avances, aún necesitan saber qué ocurrió. “Solo queremos encontrar a nuestros muchachos, saber qué pasó ese 26 de septiembre. Y ellos lo saben porque pusieron a un infiltrado. Ellos saben desde un principio qué pasó con nuestros hijos”.

“Fue el Ejército de AMLO”, se leía en una manta negra con letras blancas colocada en la puerta de entrada del Campo Militar. Otras tenían mensajes de “¿Dónde Están?”, “La Verdad Histórica”, “Ni Perdón Ni Olvido”, los normalistas y los padres se colocaron frente a las instalaciones del Ejército. Mientras tanto, por su parte, dentro del Campo aguardan decenas de elementos granaderos.

Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró información sobre archivos que deben contener información sobre el caso, ya que el Ejército sabía lo que pasaba con los estudiantes porque los monitoreaban antes y durante la desaparición.

“De esos archivos depende que conozcamos la verdad”, aseguró.

Desde las 10 de la mañana cerca de 10 camiones con normalistas comenzaron a llegar al plantón permanente que está instalado sobre Paseo de la Reforma.

Padres y estudiantes participarán en diferentes actos de protesta, en los que se contempla un plantón a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República para demandar, como siempre lo han hecho, que se profundice en las líneas de investigación.

Meltin Ortega Carlos, integrante del Comité de los Padres de los 43 dijo en entrevista que hay preocupación por parte los familias y de los padres que el Gobierno federal insista en que ya se entregó toda la información que tenía el Ejército.

“A pesar de que ayer tuvimos una reunión con el Presidente de la República tenemos varios pendientes, entre los cuales, está el tema de la información que la Sedena no ha podido o no ha querido entregar a las autoridades. No es un tema nuevo, es un tema que se ha venido trabajando desde años en manos del GIEI, quienes señalaron en su último informe que hay información reservada del Ejército”, explicó.

Ortega recordó que el Presidente prometió que les entregarían información por escrito el próximo lunes, pero dijo que hay temor y preocupación por parte de los padres de que el Gobierno federal insista en que ya no hay más datos.

“Los padres lo que siempre hemos dicho es que queremos saber la verdad y mientras el Ejército no entregue toda la información como debe de ser, los padres y madres seguiremos señalando la responsabilidad del Ejército en el tema de no entregar toda la información”, abundó.

Ayer se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde le pidieron que instara a la Secretaría de la Defensa Nacional a transparentar toda la información que tienen sobre los hechos ocurridos esa noche en Iguala.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, ha confirmado que en la reunión con el mandatario nacional insistieron en la entrega de toda la información respecto al caso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene en su poder. Dijo que, si bien se han proporcionado datos e información, faltan documentos y la información entregada ha sido parcial.

En su conferencia matutina de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó los temas discutidos durante la reunión que sostuvo ayer con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y anunció que el lunes por la tarde en una reunión (a la que él no asistirá) se dará respuesta al pliego petitorio presentado por los familiares de las víctimas y se le entregará a cada padre un expediente que no estará testado. El punto más destacado de esta respuesta será la solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, un tema que ha generado controversia en los últimos días.

“La respuesta del pliego básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa”, dijo el mandatario e insistió en que ellos han entregado toda la información, que la Sedena ha entregado toda la información, sin embargo, dijo actualmente se está llevando a cabo una revisión exhaustiva para determinar qué se ha solicitado, qué falta por entregar y si existe información adicional que no haya sido proporcionada por la Sedena.

“Pero los padres insisten en que falta información. Entonces estamos haciendo un acopio, no de información ¿Que se ha entregado, qué falta? Y si existe. Para no seguir ahondando en diferencias , porque lo que menos queremos es que haya desinformación porque en la medida que se oculta información son exhibidos”, dijo.

López Obrador nuevamente subrayó su interés en evitar que este tema sea utilizado para criticar a su Gobierno y al Ejército, al que volvió a defender, señalando que su participación en el caso fue por omisión.

“Porque sino se empieza la manipulación o se intensifica la manipulación y todo esto no es nada más un asunto social profundamente humanitario, es también un asunto que utilizan nuestros adversarios para buscar dañarnos. Tenemos que no dar pie, primero porque tenemos el compromiso de conocer la verdad y que haya justicia, sin impunidad para nadie”.

López Obrador también mostró una carta que envió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la que informa que el Fiscal Especial encargado del caso Ayotzinapa solicitará la detención de 16 elementos de la Sedena de distintos niveles, debido a sus presuntos vínculos con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

En la carta, el Presidente solicitó el apoyo de la Sedena para llevar a cabo esta diligencia y señaló que durante la reunión con los padres de los estudiantes desaparecidos les expresó que no existe razón para la desconfianza en este proceso de investigación.

“Tenemos que ir a fondo y evitar juicios sumarios. Yo me comprometí con los padres de que íbamos a llegar al fondo y lo vamos hacer. El lunes quiero entregarles a cada uno un expediente y nada de documentos testados”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.