VIDEO ¬ Senador da detalles del ataque en el AICM. “Es a lo que represento”, dice

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña detalló este viernes el recuento de los hechos sobre la presunta agresión e intento de robo que sufrió el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un video subido desde la cuenta oficial del Senado de la República, el legislador morenista aseguró que lo que le ocurrió no fue “una agresión cualquiera” pues, al detallar sobre

“No es una agresión personal, es una agresión a lo que represento: la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate de la Reforma al Poder Judicial”, expresó.

Además, lo atribuyó a que su presunto agresor, quien afirma que lo atacó verbal y físicamente, así como que le intentó robar su celular, es además un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano en temas como el pago de impuestos.

“Estaba enfurecido, no sólo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente por lo menos en tres ocasiones y ese hecho no se debe tolerar”, añadió.