Michoacán: Un comando asesina a comandante de la Policía Municipal de Apatzingán

El ataque ocurrió durante la mañana de este martes; el agente municipal no estaba uniformado, pues hoy era su día de descanso.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, en el estado de Michoacán, Octavio Miguel López, fue asesinado esta mañana a balazos en un vehículo particular.

De acuerdo con la versión de testigos, alrededor de las 10:15 de este martes, fue interceptado por hombres armados a bordo de motocicletas, cuando circulaba en su camioneta, sobre la avenida Corregidora.

El funcionario municipal fue hallado al interior de un automóvil marca Volkswagen tipo Bora de color gris. Al momento no portaba insignias de la corporación; sin embargo, fue gracias a una chapa de identificación que pudo darse con su nombre.

Personal de esa corporación informó que el mando se encontraba en su día de descanso.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el comandante ya no contaba con signos vitales, por lo que la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Apatzingán acudió al sitio para el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento hay ninguna persona detenida, así como tampoco ningún tipo de posicionamiento por parte de autoridades locales o estatales.