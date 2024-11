ENTREVISTA ¬ La elección judicial está firme, pero hay poco tiempo: Consejero Faz

El Consejero electoral aclaró que los 13 mil millones de pesos que han previsto en el proyecto del presupuesto para organizar este proceso está sustentado en lo que cuesta una elección de este tipo. Aunque reconoció que la palabra final la tendrá el Congreso. “Haremos lo que nos ocurrió en otras ocasiones: nosotros pedimos, no se nos da lo que se nos pide y hacemos un reajuste presupuestal en atención a los que se nos dio”.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– En el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) hay preocupación de cómo hacer la elección judicial prevista para el próximo año, sobre todo ante la demora de su organización que ocasionaron los distintos recursos judiciales que impidieron al órgano electoral dar los primeros pasos para este proceso, planteó el Consejero Martín Faz Mora.

“Nuestra primera preocupación es hacerlo (organizar el proceso electoral judicial) porque nadie en el Consejo General ha pensado jamás que no se va a hacer esta elección, para nada, pero sí nuestra preocupación de que los tiempos están ajustados”, comentó a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire.

Este miércoles, el Consejo General del INE resolvió de manera unánime solicitar formalmente al Poder Legislativo que se retrase la elección de juzgadores por 90 días. La fecha prevista en la Constitución para estos comicios es el primer domingo de junio de 2025. En ese sentido, el Consejero Faz Mora reconoció que para poder recorrer la jornada electoral tendría que llevarse a cabo una reforma constitucional.

“Es un poco como el pedir no empobrece. Nosotros estamos solicitándole al Congreso que se pueda hacer ese plazo (de mover tres meses la elección judicial), entendemos que para ello tiene que haber una reforma constitucional, vemos difícil que ocurra, pero ahora sí que pedir no empobrece, y si es chicle y pega, nos daría a nosotros la posibilidad de hacerlo con mejores plazos”, expuso Faz Mora.

Y ahondó: “Yo y la mayoría de mis colegas somos conscientes de la dificultad que implica que se haga realidad esta prórroga, pero vimos pertinente solicitarla, un poco incluso para hacerles ver nuestra preocupación. Nuestra primera preocupación es hacerlo porque nadie en el Consejo General ha pensado jamás que no se va a hacer esta elección ni mucho menos, para nada, pero sí nuestra preocupación de que los tiempos están ajustados, y resolvimos y decidimos entre todos y fue una decisión unánime de solicitarla, entendiendo que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, pero que teníamos que mandar ese mensaje”.

El Consejero electoral expuso que en el INE son conscientes de que tienen que llevar a buen puerto esta primera elección judicial, la cual expuso que se trata de un asunto inédito. “Vamos a hacer cosas que no hemos hecho antes, pensemos simplemente en la lógica de la votación en las boletas, estamos acostumbrados a unas boletas en donde aparecen 7 recuadros para la presidencia, quizás 10 recuadros en algunos casos, un poquito más de 10 en algunos lugares, y ahora vamos a tener boletas con decenas de nombres”.

“¿Lo vamos a hacer? Pues sí, lo vamos a hacer. También los tiempos se nos han recortado. Una elección de esta naturaleza implica un despliegue en campo de una lección como el combo que tuvimos este año, fue una elección genera básicamente, entonces implica un despliegue territorial similar, entonces tenemos que nuevamente sacar un ejército de 50 mil capacitadores electorales y supervisores a las calles”, refirió.

El Consejero Faz Mora explicó que tienen que contar con un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, además de desplegar alrededor de 50 sistemas informáticos de diversa naturaleza para muchas cosas: registro de candidaturas, cómputos distritales, entrega de material. “Es decir, tenemos que hacer un despliegue logístico y operativo similar al que se hizo en las pasadas elecciones de este año y eso implica un despliegue territorial material y humano fuerte y sí se nos han recortado los tiempos”.

“Entonces sí estamos ajustados con los tiempos, yo creo que sí vamos a poderlo hacer, pero nos va a costar mucho en términos de un esfuerzo institucional de nuestras 300 juntas distritales y nuestros 32 consejos locales, sí va a ser un esfuerzo fuerte”.

🟢 Con la instalación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el @INEMexico reinicia los trabajos que comenzaron el pasado 23 de septiembre de 2024 para una elección de gran importancia y trascendencia en nuestro… pic.twitter.com/F9rTVfKEKc — @INEMexico (@INEMexico) November 20, 2024

El Consejero electoral aclaró que los 13 mil millones de pesos que han previsto en el proyecto del presupuesto para organizar este proceso está sustentado en lo que cuesta una elección de este tipo.

“Eso es lo que cuesta la elección haciéndola como se hizo la elección pasada, que había tres elecciones federales: Presidencia, senaduría y Congreso. En este ocasión son seis elecciones, es el doble, porque son: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del TEPJF, sales regionales del TEPJF, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito, y jueces y juezas de distrito. Es decir, son seis elecciones, tenemos el doble de elecciones de la vez pasada”.

En ese sentido, reconoce que al final el Congreso va a tener que decidir cuánto es lo que le va a dar al INE y sobre esa cantidad el órgano electoral haría los ajustes. “Veo complejo que nosotros ahorita tumbemos un acuerdo que ya está firme y más bien haremos lo que nos ocurrió en otras ocasiones: nosotros pedimos, no se nos da lo que se nos pide y hacemos un reajuste presupuestal en atención a los que se nos dio”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado