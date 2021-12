Vacunas de ARNm, 86% eficaces contra muerte y 69% contra infección COVID: estudio

Madrid, 21 de diciembre (Europa Press).- Un estudio de emulación de un ensayo objetivo ha descubierto que, en una población de veteranos estadounidenses de edad avanzada con una elevada carga de comorbilidad, la eficacia de la vacuna de ARNm para prevenir la infección por COVID-19 era sustancialmente inferior a la comunicada anteriormente, pero la eficacia contra la muerte era muy alta.

La eficacia en el mundo real de las vacunas de ARNm Moderna o Pfizer-BioNTech COVID-19 en poblaciones étnica y racialmente diversas de todo Estados Unidos no está bien caracterizada, especialmente en poblaciones más vulnerables, como las personas mayores con una elevada carga de comorbilidad. Por ello, el sistema de atención sanitaria del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) de los Estados Unidos es el mayor sistema nacional de atención sanitaria integral del país y, como tal, ofrece la oportunidad de evaluar las vacunas en esta población.

