ENTREVISTA | Putin es conservador y cada vez más se va a la ultraderecha: Afinogenova

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Rusia “se mueve cada vez a pasos agigantados al pasado”, alertó la periodista ​​Inna Afinogenova, quien dejó la cadena de medios estatal rusa RT al comienzo de la guerra en Ucrania, contra la cual ha manifestado su desacuerdo. En ese sentido, advirtió en entrevista sobre el retroceso que se ha dado en su país por medio de políticas que atentan contra la libre expresión o contra la comunidad LGBT, al tiempo que calificó al Presidente Vladimir Putin como “un conservador de derechas que se va cada vez más a la ultraderecha”.

“Las élites que lo rodean son ultraconservadoras de derechas hasta tal punto que bueno, Dios está en la Constitución, la familia como unión entre hombre y mujer está en la Constitución, han cambiado la Constitución en 2020 en plena pandemia, se ha organizado un plebiscito que les urgía evidentemente, ahora ya lo sabemos porque tenían en mente esa guerra contra Ucrania”, declaró Afinogenova en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La guerra que empezó con la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero ha desplazado a millones de personas de sus hogares, matado y herido a decenas de miles de personas y sacudido la economía del mundo, elevando los precios y disminuyendo la disponibilidad de alimentos, fertilizantes y combustible, los cuales son exportaciones clave de Ucrania y Rusia.

​​Inna Afinogenova recordó cómo fue que al inicio de la invasión a Ucrania decidió dejar RT. “El canal se iba a dedicar a propaganda de guerra, muchos excompañeros míos se ofenden cuando lo digo, dicen ‘nos estás acusando de hacer propaganda de guerra’, pero a mí me parece que cada uno, desde su posición, tiene que tener el coraje para aceptar lo que es, lo que haces trabajando en esos medios, yo lo he aceptado ese día y decidí abandonarlo, hacer un salto al vacío y decir ‘yo no voy a hacerlo, yo no estoy dispuesta a hacerlo’”, compartió.

Ahora la periodista rusa trabaja en España, en el podcast La Base, del diario Público, presentado por Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos, como encargada de realizar análisis sobre la coyuntura internacional y sobre geopolítica, especialmente sobre Latinoamérica.

“Yo no quería usar la credibilidad que he ganado en Latinoamérica para instrumentalizar a la audiencia latinoamericana y hacerle creer que una invasión está justificada porque para mí no está justificada, ni yo creía que esto iba a ser posible, a mí me parece una locura, me sigue pareciendo una locura y error garrafal geopolítico del Gobierno de Rusia hasta el día de hoy”, expuso.

​​Inna Afinogenova manifestó su desacuerdo contra esta invasión “porque ni siquiera estaban bombardeando Rusia, o sea, no empezó la guerra en Rusia, en Rusia todo sigue como si tú ves y si no sabes qué ha pasado, el ambiente es exactamente igual que el que podías haber visto hace un año, entonces esa decisión ha sido irracional”.

Al mismo tiempo advirtió sobre “la mayor radicalización de Rusia” después de que estallara este conflicto bélico. En ese sentido indicó que se aprobaron una serie de leyes con las que se castigan con penas de cárcel por la desacreditación de las acciones de las fuerzas armadas.

“Básicamente es una ley que se ha convertido para abrir casos penales contra la gente que está denunciando esta guerra, entonces yo al ser un personaje público, al ser periodista, cuando me pregunta sobre todo lo qué está pasando y sobre todo lo que está haciendo Rusia en Ucrania pues cada que abro la boca básicamente me arriesgo a que no pueda volver ahí mientras siga esta Ley vigente”.

Inna ahondó cómo Rusia “se mueve cada vez a pasos agigantados al pasado”, y recordó que hace unas semanas prohibieron por completo toda la propaganda LGBT. “No van a dar licencias a películas que contengan información descriptiva sobre relaciones homosexuales, han tenido editoriales a miles de autores de libros que reescriban partes de textos, o sea, que hemos llegado a este absurdo en el que se reescribe, casi van a quemar libros, todavía no lo están haciendo pero los están prohibiendo por propaganda homosexual, ahí hay una convicción de que estos valores son valores obscuros del occidente impuestos por EU, no importa que Cuba por ejemplo haya adoptado el código de familias más progresistas de Latinoamérica, donde ha legalizado el matrimonio gay, pues Rusia va en la dirección contraria”.

“Le están quitando derechos a ciudadanos comunes y corrientes, entonces me parece que la gente es consciente de eso pero lo que pasa que le cuesta mucho dejar de apoyar a Rusia por ese antiamericanismo imperante que impera, pero también para los que apoyan esta guerra y piensan que están reventando a EU, les tengo que decepcionar porque a EU cuanto más larga sea esta guerra, más le conviene, más dinero gana en ventas de gas a Europa, Europa se vuelve cada vez más dependiente, no sé si es por decisión propia, por opiniones externas o por desconfianza hacia Rusia, la OTAN se ha esforzado, o sea, Finlandia y Suecia se van a sumar a la OTAN, tenemos más soldados de la OTAN, muchísimos más que antes de la invasión, España por primera vez ha llegado a aportar el 2 por ciento en defensa todo lo que le ha estado pidiendo la OTAN, Alemania está aportando muchísimo dinero, entonces Putin tiene que ser condecorado por la alianza atlántica, por reforzarla tanto”, mencionó.

En ese tenor, Afinogenova dijo que pensar en qué lugar del espectro ideológico está parada Rusia en este momento es algo complicado porque en lo económico es ultra neoliberal, pero en los hechos “es un Estado ultraconservador” que se ha acercado con la izquierda latinoamericana por su postura antiimperialista.

“El hecho de que sea cercano (el Gobierno ruso) a Latinoamérica bueno, por su postura, es que decirlo incluso antiimperialista es poco, es anti gringo, anti hegemónico y un poquito de la herencia de la URSS, que por esa misma razón, pero también por ser de izquierdas, por construir o intentar construir el socialismo o el comunismo, se acercaba a la izquierda latinoamericana, pero ahora mismo ha quedado esa herencia y el odio antiamericanismo, que es lo que le une al Gobierno de Rusia a esa izquierda”, indicó.

Al hablar sobre los Gobierno de izquierda en Latinoamérica, consideró que la postura del Presidente mexicnao Andrés Manuel López Obrador es la más equilibrada. “La misma postura la ha tenido Pepe Mujica (expresidente de Uruguay) […] Les diría que a López Obrador se le respeta muchísimo en Europa y los que estamos siguiendo las noticias de Latinoamérica es visto más como un líder latinoamericano, un líder de toda una región, que no le importa mojarse, que está siempre donde tiene que estar, solidarizándose con quien se tiene que solidarizar”.

“Estamos hablando ahora viendo lo que ha pasado en Perú, López Obrador sentando tendencia, sin entrometerse en asuntos internos, sin apoyar golpes, intentos de golpes en países de Latinoamérica y bueno, más o menos, moldeando una visión que tú podrías decir ‘vale, esto es lo que es Latinoamérica’ yo tengo muchas expectativas ahora cuando llegue Lula a la presidencia que entre Brasil, México y Colombia, probablemente, a Latinoamérica se le oiga más en el arena mundial geopolítico de lo que se le ha estado oyendo hasta ahora y a lo mejor hasta puede poner algo sobre la mesa, ser un actor activo para llegar a la paz, aquí porque ni desde Europa ni Rusia ni EU parecen muy interesados en ellos entonces sí”, sostuvo.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado