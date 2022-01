Ian Alexander Jr., músico e hijo de la actriz Regina King, muere a los 26 años

Por Itzel Roldán

Saltillo, 22 de enero (Vanguardia).- El hijo de Regina King, Ian Alexander Jr., murió a los 26 años este viernes, así lo confirmó el medio The Hollywood Reporter.

“Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian”, dijo King en un comunicado. “Él es una luz tan brillante que se preocupó tan profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración respetuosa durante este tiempo privado. Gracias”.

Aunque no se conocen las causas de su muerte, según la revista People, Ian murió por suicidio. King compartía a Ian con su exesposo, el productor discográfico Ian Alexander Sr. Ian era un artista y DJ que hace solo tres días compartió en Instagram información sobre un próximo evento en Bardot, además de nueva música.

La actriz de If Beale Street Could Talk tenía una gran relación con su hijo, en 2017 ofreció una entrevista al programa The View en la que aseguró que Ian y ella se habían tatuado juntos. “Estábamos tomando clases de Cabalá”, dijo King en ese momento. “Dijo, elijamos tres [diseños] cada uno y no nos digamos cuáles son y cuál combina, ese es el que nos vamos a tatuar, y ambos elegimos el amor incondicional”.

Hace una semana, King recurrió a Instagram para invitar a sus seguidores a apoyar la nueva canción de Ian, “Green Eyes”, compartiendo un breve video.

