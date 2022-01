VIDEO: Mujer evita asalto en Chile al esquivar bloqueo de auto y arrollar a ladrón

Chile, 22 de enero (AFondo).– Una automovilista logró evitar ser víctima de la delincuencia gracias a su rápida reacción que tuvo al ver a un presunto ladrón, que intentó asaltarla en una de las vías principales en Chile.

La víctima fue interceptada por otro vehículo cuando transitaba sobre calles de la comuna de La Reina, de donde descendió un sujeto armado, pero al percatarse de la situación, realizó las maniobras necesarias y lo atropelló para escapar del lugar.

De acuerdo con las declaraciones de la conductora, sólo pensó en salvar su vida y la de su pequeña -quien al parecer iba con ella- asegurando que no dudo en atropellarlo.

“Al final es la vida de ellos o la mía. Independientemente de que entregue el auto, igual me pueden disparar o hasta llevarse a mi hija. Quizás no es recomendable lo que digo”, explicó durante una entrevista.

No obstante, detalló que luego del percance su camioneta se averió y se quedó parada metros después del sitio. Sin embargo, el sujeto abordó el coche donde lo esperaban sus cómplices y huyeron, por lo cual la situación no se agravó.

Cabe señalar que, a pesar de que la mujer intentó denunciar a los maleantes para que los aprehendieran, esto no fue posible, pues las autoridades le explicaron que debido a que el atraco no se ejecutó, no podían proceder en su contra.

