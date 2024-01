AMLO critica dichos del Gobernador de SLP a favor de Sheinbaum; pide respetar reglas

El Gobernador de San Luis Potosí se expresó a favor de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, a pesar del periodo intercampaña que impide dichos posicionamientos.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana las declaraciones del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para mostrar apoyo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, para las próximas elecciones del 2 de junio.

Desde Querétaro, el Presidente señaló que Gallardo Cardona es un representante del Gobierno, por lo que no puede expresar su preferencia electoral, además, el Instituto Nacional Electoral (INE) lo impide por ser periodo intercampaña.

“Ayer, voy a adelantarlo, en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el Gobernador expresó ahí su preferencia.Yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos, y tenemos que respetarnos, además iba a ser escandaloso”, dijo.

“No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo. Quiero mucho, estimo mucho al Gobernador de San Luis Potosí, es mi amigo, está haciendo un buen Gobierno; pero se emocionó, se entusiasmó, y se olvidó de que una cosa son los partidos, y otra cosa es el Gobierno que hay que cuidar”, agregó.

Asimismo, el mandatario pidió a todas y todos los funcionarios no participar en actos públicos con las y los candidatos, y que no se ocupe el erario para las campañas.

“Entonces, todos tenemos que ayudar y, claro, podemos tener nuestras preferencias; pero si somos servidores públicos, no podemos participar en actos públicos, ni mucho menos utilizar el presupuesto. Ojalá y esto se vaya entendiendo, porque debe haber una auténtica, una verdadera democracia. Porque eso nos ayuda mucho a todo. Que no se compren votos, que no se use el presupuesto para favorecer a partidos o candidatos”, mencionó.

Ayer, el Gobernador de San Luis Potosí, al participar en la supervisión de programas de Bienestar en el Centro de Convenciones de la entidad, dijo, frente a López Obrador, que la entidad apoyaba a su administración y a la candidata oficialista, Claudia Sheinbuam, para las próximas elecciones del 2 de junio.

“Ahora, las y los potosinos le decimos: señor Presidente, estamos con usted y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral”, declaró.