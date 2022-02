Blinken cancela reunión con Lavrov por reconocimiento ruso de separatistas en Ucrania

Washington, 22 feb (EFE).- El Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, anunció este martes la cancelación de la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que tenía prevista para el jueves en Ginebra (Suiza), después de que Moscú reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Aun así, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que si hay algo que EU pueda hacer para evitar “el peor escenario”, como un ataque contra toda Ucrania, incluida su capital, Kiev, “siempre lo hará”.

Por ello, afirmó que EU sigue “abierto” a la diplomacia, pero primero, indicó, Rusia debe demostrar que es “serio, y en las últimas 24 horas ha mostrado justo lo contrario”.

En opinión de Blinken, Rusia ni siquiera ha sido “seria” respecto a la reunión con Lavrov. “Dejamos claro que en el contexto de una invasión rusa, no seguiríamos adelante con esa reunión”, recordó.

Blinken ha cancelado la reunión con su homólogo ruso después de que Rusia reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y el envío de tropas rusas al Donbás.

Ante esta situación, Kuleba destacó que Ucrania tiene dos planes, uno que sería emplear todas las herramientas diplomáticas para disuadir a Rusia de una mayor escalada.

El ministro ucraniano aseguró que “Rusia ha llevado al mundo al borde de la mayor catástrofe desde la II Guerra Mundial” e hizo hincapié en el apoyo de su país a las sanciones a Moscú, como las anunciadas este martes por el Presidente de EU, Joe Biden.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022