El AIFA es del pueblo, el NAIM era monumento a la megalomanía: Epigmenio Ibarra

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- “El AIFA es más que una gran obra de infraestructura, es la expresión concreta de lo que es la Transformación”, comentó el productor Epigmenio Ibarra sobre el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) que se inauguró este lunes 21 de marzo.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, el también periodista comentó que en contra parte “el aeropuerto de Texcoco [que se suspendió], tal como estaba planteado, era un monumento a la megalomanía de los arquitectos”.

“Era un templo a la megalomanía, a la megalomanía de Peña Nieto, a la megalomanía de los arquitectos. No se necesita algo así, el aeropuerto de Hamburgo, la terminal cuatro de Madrid, son edificios bellos, pero no suntuosos, son funcionales”, reiteró Ibarra, y subrayó que “un aeropuerto es una obra funcional, [que] tiene que tener belleza, pero no derrochar lujo, eso que lo hagan en los Emiratos Árabes, en Dubai, en donde les sobra el dinero”.