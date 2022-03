Jen Psaki, Secretaria de Prensa de EU, da positivo a COVID-19 por segunda ocasión

Por Darlene Superville

Washington, 22 de marzo (AP).— La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó el martes que volvió a dar positivo a COVID-19 y que no acompañará al Presidente Joe Biden a Europa para reuniones sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Psaki tuiteó que se hizo una prueba en preparación para el viaje del miércoles y dio positivo.

Indicó que seguirá las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y ya no acompañará a Biden a Bélgica y Polonia.

Today, in preparation for travel to Europe, I took a PCR test this morning. That test came back positive, which means I will be adhering to CDC guidance and no longer be traveling on the President’s trip to Europe.

— Jen Psaki (@PressSec) March 22, 2022