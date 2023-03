EU otorga visa humanitaria a madre de la soldado mexicoamericana hallada sin vida

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 22 de marzo (LaOpinión).- El Gobierno de Estados Unidos le otorgó esta mañana una visa humanitaria a Alejandra Ruiz Zarco, madre de la soldado mexicana que hace unos días fue encontrada sin vida en la base militar texana Fort Hood, para que pueda acudir a su sepelio.

Ana Fernanda Basaldua salió de Tacámbaro, en el estado mexicano de Michoacán, el 5 de diciembre de 2019 rumbo a California. Gracias a que su padre es ciudadano estadounidense pudo naturalizarse y enlistarse en el ejército de Estados Unidos.

La joven de 20 años de edad, que se alistó al ejército de los Estados Unidos para tener un mejor nivel de vida, fue hallada sin signos vitales la semana pasada en una bahía de mantenimiento de la base militar de Fort Hood, en Texas, donde sirvió en la división los últimos 15 meses.

Con la muerte de Basaldua Ruiz ha vuelto a salir a la luz el deceso de Vanessa Guillén, de 20 años, quien fue asesinada por el militar Aaron Robinson, de 20 años, en la misma base Forth Hood.

Hasta los momentos las autoridades no han confirmado cuál fue la causa de muerte. Sin embargo, investigadores de la base militar anunciaron el jueves que no se sospecha de “ningún juego sucio”.

ANA BASALDUA SUFRÍA ACOSO

La madre de la joven dijo hace unos días que su hija le confió que estaba siendo acosada y que incluso varias personas querían acostarse con ella.

La mejor amiga de Ana Fernanda Basaldua Ruiz confirmó la infomación, y aseguró que pese a que Basaldua reportó la situación, las autoridades no tomaron medidas.

El presunto responsable del acoso sería un sargento, quien en un principio ayudó a la joven durante sus primeros meses en Fort Hood. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hombre comenzó a molestarse por las nuevas amistadas que estaba haciendo Ana.

“Venía inesperadamente a su cuarto, le tocaba la puerta, la texteaba y le reclamaba porque ella se estaba juntando con gente, porque ella no tenía porque juntarse con nadie más que no sea con él”, contó la amiga de la soldado.

I’m aware of the death of Ana Basaldua in Ft Hood, TX. May she Rest In Peace. She was only 21 years old…I will be speaking to the family soon, I find it very sensitive to speak on something I’m not fully aware off yet and this is also very triggering for me… I need to gather my… pic.twitter.com/Mj7XgoYDQ0

— Mayra Guillen (@mguilen_) March 16, 2023