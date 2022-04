“Fue una falla humana masiva”, reconoce titular de Seguridad de NL sobre caso Debanhi

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad de Nuevo León, reconoció una “falla humana masiva” en la búsqueda de la joven Debanhi Escobar, quien después de 13 días de desaparecida su cuerpo fue hallado hasta la cuarta visita al lugar donde se encontraba.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas. Yo creo que fue un problema en la búsqueda, lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no se visualizaba”, dijo el funcionario al salir del Palacio de Gobierno de Nuevo León.