“La lógica no cuadra. Debanhi no estaba y apareció de la noche a la mañana”: FUNDENL

La fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Leticia Hidalgo, comentó que la ciudadanía no ha parado de reclamar al Gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez en las mismas redes sociales que ellos usan cómo el Gobierno estatal les “quedó grande”.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL), dijo que la “lógica no cuadra” respecto al reporte de la Fiscalía estatal de que Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Escobedo hace dos semanas, fuera hallada en un predio de un motel abandonado días después de que hubo cinco cateos con canes y peritos en el mismo lugar.

“Debanhi no estaba ahí y de la noche a la mañana, Debanhi aparece ahí. Es muy increíble, es quizás absurdo porque la lógica aquí no cuadra”, dijo Hidalgo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

A la par de que se transmitía la entrevista con la mujer que lleva diez años buscando a su hijo Roy, cientos de neoloneses se manifestaban en las calles de la entidad norteña para reclamar la inacción de la Fiscalía estatal, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, y la frivolidad del Gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, quienes publicaron en sus redes sociales sus vacaciones de Semana Santa y sus rutinas de ejercicio mientras la familia de Debanhi buscaba a la joven.

La fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León comentó que la ciudadanía no ha parado de reclamar en las mismas redes sociales que ellos usan, Instagram, Facebook, Tik Tok y Twitter, cómo el Gobierno estatal le “quedó grande” al exsenador.

“La ciudadanía está reprobando a Samuel precisamente en sus propias redes sociales, ahí mismo donde él está casi cada hora o dos horas promoviendo. Desde su campaña, tanto él como su esposa. En sus propias redes sociales han sido totalmente rechazados por la ciudadanía y la misma ciudadanía le está diciendo que le quedó muy grande el estado y que no ha podido con esta situación”, aseguró la activista.

También en entrevista con Los Periodistas este viernes, Juan Manuel Ramos, defensor de derechos humanos director y vocero de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder, dijo que Samuel García es un “Gobernador que le gustan los reflectores, las redes sociales, el ambiente mediático solamente para lo positivo […] el problema es cuando entras al Gobierno, tienes todo, tienes lo positivo y tienes lo negativo”.

“En este discurso del Nuevo Nuevo León, que ahora lastimosamente le podemos llamar Nuevolandia –por un tema mercadológico que sacó ahí la señora esposa del Gobernador–, tenemos dos situaciones: parece una burbuja en la que viven ellos, los funcionarios, el Gobierno y los que están alrededor. No les gusta hablar de la situación real y ahí podemos entrar el tema de inseguridad que se visibilizó más a raíz de esta tragedia y emergencia que estamos viviendo por el asesinato, la desaparición contra la mujer y también contra los hombres y personas menores de edad en el estado de Nuevo León”, puntualizó.

Ramos criticó que en las conferencias matutinas, “al Gobernador le gusta que le pregunten puros temas bonitos y fáciles”, e indicó que esta estrategia la coordina Julieta López Bautista, que previamente trabajó en el Gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, señalado de presunta corrupción.

“A la hora de preguntarle temas difíciles simplemente sale corriendo de la mañanera, no permite el micrófono a las compañeras y compañeros periodistas […] y eso es muy lamentable y muy grave, porque la sociedad tiene una burbuja y piensa que es ‘Nuevolandia’, todo está bien y que entonces aquí nos venden la cantaleta de que es el mejor estado para nacer, vivir, desarrollarse y trabajar”, señaló.

LA CRISIS DE 15 AÑOS EN NUEVO LEÓN

La madre víctima de un hijo desaparecido, Leticia Hidalgo, recordó que la crisis de desaparición de mujeres en Nuevo León reportada por los medios en los últimos días no es nueva, es una “tragedia humana” que llevan enfrentando durante 15 años, la cual no cambiará si continúa el mismo tipo de autoridades “indolentes”, como el Secretario de Seguridad local, Aldo Fasci Zuazua, quien esta tarde reconoció una “falla humana masiva” en la búsqueda de Debanhi o el Fiscal local Gustavo Guerrero que les comentó que “duélale a quien le duela, en Nuevo León no hay desapariciones”.

“[Las autoridades son] indolentes, indiferentes y nunca empáticas con las víctimas. Estas declaraciones nos han dolido mucho. Esta es la calidad de autoridades que tenemos y son las mismas autoridades que hemos tenido durante los últimos 15 años, por lo tanto, aún cuando hagamos nuevas instituciones, leyes y un grupo de búsqueda inmediata, si los titulares de estas dependencias son las mismas que han estado en la Secretaría de Seguridad como Fasci [que ya fue Secretario de Seguridad en 2008], los resultados nunca van a cambiar”, afirmó.

Y reiteró: “Son las mismas autoridades que nos han mantenido en estas mismas circunstancias y por lo que estamos viendo no tienen la capacidad de sacarnos de estas terribles circunstancias”.

Hidalgo enfatizó que cuando son mujeres, regularmente son dos graves delitos de lesa humanidad los que terminan perpetuándose: primero la desaparición y luego el feminicidio.

“Parece que no les importa”, lamentó.

A pregunta expresa sobre el aumento de desapariciones de personas a la altura del kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo (misma carretera donde desapareció la joven de 18 años), Leticia Hidalgo, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL), compartió que el año pasado familiares de transeúntes o transportistas víctimas de desaparición en ese sitio se acercaron a ellos.

“De marzo a noviembre de 2021 contamos a 70 personas desaparecidas en este trayecto, incluyendo los choferes de plataformas, de líneas de tráileres que regularmente circulan por este tramo y transeúntes de este trayecto. Fue sumamente alarmante”, afirmó.

De acuerdo con el Comité de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, hubo 206 casos de desapariciones en ese tramo carretero de 2010 a 2021, pero las autoridades estatales, agregó Hidalgo, “se deslindaron” diciendo que desaparecían ya del lado de Tamaulipas.