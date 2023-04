Boric, como AMLO, decide que el oro blanco es de casa y los empresarios le protestan

El litio de América Latina es clave para definir el tema energético en el mundo. México, Bolivia, Argentina, Chile y Perú tienen cerca de 70 por ciento de las reservas de este mineral, lo cual los ubicará como actores centrales en el tema energético a nivel mundial.

Chile/Ciudad de México, 22 ed abril (SinEmbargo). — Siguiendo los pasos del Gobierno de México, el Presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el pasado jueves la política nacional del litio que se basará en una alianza para la extracción del mineral con el sector privado, hasta ahora el único que lo explotaba en el país. La demanda internacional es muy alta, pues se destina a la elaboración de baterías eléctricas.

Chile tiene la tercera mayor reserva mundial de litio con 9.6 millones de toneladas, sólo detrás de Argentina, con 19.3 millones toneladas, y de Bolivia, con 21 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El año pasado Chile fue el segundo productor mundial con un estimado de 39 mil toneladas métricas, después de Australia, con 61 mil toneladas.

Boric, que habló a través de una cadena nacional de medios de comunicación, señaló que el Estado chileno participará en todo el ciclo productivo del litio en virtud de una “colaboración virtuosa” público-privada, en la que “el control lo tendrá el Estado”.

“Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, añadió.

Agregó que el Estado impulsará la generación de productos de litio con valor agregado, y no sólo la extracción. El desafío del país es, según pronunció, que se transforme en el principal productor de litio del mundo.

AHORA | Presidente @GabrielBoric presenta la Estrategia Nacional del Litio desde Antofagasta. #LitioPorChile https://t.co/HFJliIKTXR — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 21, 2023

El mandatario explicó que el litio sólo se extrae desde el salar de Atacama, en el norte del país, y que representa más del 30 por ciento del mercado global. Puntualizó que en el país sudamericano hay otros 60 salares.

Ante el planteamiento de crear una Empresa Nacional del Litio, Boric indicó que ésta no se establecerá de manera expedita porque el proyecto de ley para crearla requiere quórum calificado, lo que significa que debe ser aprobada por una mayoría absoluta de los diputados y senadores en un Congreso muy fragmentado.

Mientras se tramita el proyecto, serán empresas estatales como la Corporación Nacional del Cobre la que suscribirá los acuerdos con privados en las licitaciones para explotar los yacimientos del mineral.

El litio de América Latina es clave para definir el tema energético en el mundo. México, Bolivia, Argentina, Chile y Perú tienen cerca de 70 por ciento de las reservas de este mineral, lo cual los ubicará como actores centrales en el tema energético a nivel mundial.

En septiembre del año pasado, el Embajador de Bolivia en México, José Vladimir Crespo Fernández, destacó que estas naciones deben trabajar coordinadamente, en función de sus intereses y los del mundo.

Al dictar la conferencia “La industrialización del litio en Bolivia”, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, el diplomático expuso que durante los siglos XVI y XVII estos países del continente americano fueron el eje de la economía colonial, la cual se basó en la extracción de plata y permitió la acumulación de capital que después impulsó el desarrollo del capitalismo.

“Esta es nuestra segunda oportunidad. Tenemos un producto que puede definir lo que va a ocurrir con la energía del mundo”. Debemos ser más inteligentes y soberanos que con la administración de la plata, insistió en el evento moderado por el director del CIALC, Rubén Ruiz Guerra.

Siguiendo la tendencia del control del litio por parte de los gobiernos de países latinoamericanos, 18 de febrero, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de nacionalización del litio en el que se declaran como zona de reserva 234 mil 855 hectáreas. Previamente, en agosto del año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la creación del organismo descentralizado denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMX.

PLAN NACIONAL DE LITIO EN CHILE PARA DETONAR EL DESARROLLO

La Ministra de Minería, Marcela Hernando, recientemente explicó ante el Congreso que el Estado chileno no puede avanzar solo en la explotación del litio porque “la tecnología y los conocimientos están en la industria privada”, por lo que debe hacerse en una alianza público-privada.

Sin embargo, enfatizó que “el Estado es el dueño del litio”, lo que es “intransable” para el gobierno.

Actualmente, son dos las empresas que explotan el mineral en el país sudamericano: la estadounidense Albemarle y la Sociedad Química y Minera, Soquimich, cuyo controlador desde hace hace tres décadas es Julio Ponce, un exyerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Boric dijo que sus actuales contratos serán respetados, aunque no descartó que el Estado se asocie con ellas.

Soquimich aportó por la explotación del año pasado y por el arriendo de un salar con yacimientos de litio más de 5 mil millones de dólares al Estado, casi el doble de lo generado por la compañía estatal de cobre, mientras que Albemarle lo hizo con 600 millones de dólares.

La Ministra también aclaró que los privados que quieran aprovechar el litio deberán hacerlo por explotación directa y no a través de la evaporación, un sistema que implica vaporizar dos millones de litros de agua por cada tonelada del mineral.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Nicolás Grau, destacó que el plan nacional del litio presentado el pasado jueves por el Presidente de Chile, Gabriel Boric, es una apuesta por agregar valor y “complejizar” la economía del país.

En una entrevista en Radio Cooperativas, el titular económico del Gobierno ha valorado como “elemento clave” de la estrategia que se promueva la creación de productos de litio con valor agregado en el sistema productivo chileno, al mismo tiempo que se impulsará la extracción y la preservación del mineral, con el objetivo de avanzar en un desarrollo “duradero, diverso y más complejo” de la economía, en palabras del mandatario chileno durante la presentación de los cinco ejes del plan.

“Es importante que Chile haga el máximo esfuerzo para complejizar su economía. Hay que tener muy claro que Chile necesita más recursos fiscales para financiar las demandas sociales”, apuntó Grau.

Especialistas estiman que la demanda por litio aumentará considerablemente en las próximas dos décadas debido a la transición energética hacia energías renovables y a que los vehículos eléctricos usan baterías de litio.

Nuestra apuesta es por el desarrollo científico y tecnológico, porque buscamos instalar capacidades en Chile para producir y dar valor agregado al litio, junto con fomentar el desarrollo local y diversificar nuestra economía para competir en el mercado mundial. pic.twitter.com/cHm5DpsImW — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 21, 2023

EMPRESARIOS CRITICAN POLÍTICA ESTATAL

El empresariado chileno criticó el viernes la nueva política nacional del litio anunciada por el Presidente Gabriel Boric, que entrega un papel preponderante al Estado en la explotación del mineral en desmedro del sector privado, según los empresarios.

Mariano Machado, analista principal para las Américas de Verisk Maplecroft, una firma global de inteligencia de riesgos, opinó que la política anunciada no fue una gran sorpresa, “lo que no significa que no sea un cambio muy importante en el modelo”.

Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa al gran empresariado, señaló que su sector esperaba que en la política del litio se considerara “una gran participación privada” y lo que planteó fue que “es el Estado el que va a controlar cualquier” empresa que se cree para la explotación del mineral.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, que agrupa a unas 4 mil empresas y gremios del sector industrial, reprobó lo que llamó el papel “secundario” que otorgó el gobierno al sector privado y dijo que “no entendemos esta señal de desconfianza”.

Gustavo Lagos, profesor de ingeniería minera en la Universidad Católica, afirmó que Chile está sentado “literalmente en una mina de oro”, porque tiene las mayores reservas mundiales de litio y cobre, “dos metales importantes en la lucha contra el cambio climático”.

–Con información de AP y Europa Press