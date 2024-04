Mario Riestra, candidato de PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Puebla, denuncia amenazas

Por Carmen González

Puebla, 22 de abril (AmbasManos).- El candidato de la alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Pacto Social de Integración (PSI), a la Alcaldía de Puebla, Mario Riestra, denunció amenazas durante un evento de campaña en San Francisco Totimehuacan.

Tras los hechos en la junta auxiliar de la capital poblana, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a levantar la denuncia.

A través de redes sociales, compartió su percepción de la inseguridad y confrontación política que se vive en el estado en pleno proceso electoral.

En el video, Riestra Piña señaló que la libertad, la integridad, y la vida de las y los candidatos a un cargo de elección están en peligro.

Explicó que durante un mitin de campaña en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, un hombre se le acercó.

Gobernador @SergioSalomonC, respetuosa pero firmemente: garantice la paz y seguridad que los poblanos merecen. Saque las manos de la elección.

A quien me mando este mensaje le digo: no me conocen. No me van a amedrentar. Vamos a redoblar esfuerzos. Esta lucha, es por Puebla. pic.twitter.com/gl1Tpd2mHz

— Mario Riestra Piña (@marioriestra) April 22, 2024