Una joven es apuñalada por su exnovio al salir de su secundaria en Iztapalapa

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Una estudiante de 13 años fue apuñalada 15 veces por su exnovio cuando salía de la secundaria “Liceo Emperadores Aztecas“, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, el pasado 17 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue identificado como un menor de edad, también de 13 años, quien atacó a la joven en las inmediaciones de la escuela debido a que terminó la relación, lo que sus padres han pedido tipificar la agresión como tentativa de feminicidio.

Testimonios de la zona afirman que el agresor llevó a Alondra “N” -nombre de la víctima- a la parte trasera de un camión, donde procedió a atacarla con un arma punzocortante en su cabeza, cuello y cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Ante el incidente, vecinos de la demarcación se dieron cuenta de la agresión y acudieron al rescate de la adolescente, además de retener al atacante para que no escapara. Posteriormente, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una ambulancia que trasladó a la joven a un hospital para atender sus heridas.

A través de una publicación en Instagram de Alisson “N”, hermana de la víctima, informó que la menor se encuentra hospitalizada desde el miércoles; sin embargo, su salud ha ido mejorando a pesar de las graves lesiones en su cuerpo.

En la misma publicación, familiares de la joven de 13 años señalaron que su hija decidió concluir la relación, pues el presunto atacante no presentaba conductas sanas y era agresivo con ella durante su convivencia.

“Ella decidió terminar la relación. Él sin aceptar su decisión decidió intentar privarla de la vida. Después de dos días de no presentarse a la escuela secundaria, él se presentó a la hora de la salida llevándola tras un camión, comenzó a jalonearla y teniéndola sometida la ahorcó hasta que ella quedó inconsciente”, se lee en la publciación.

Por su parte, Isaac, padre de la menor, destacó que sienten indignación ante la situación de su hija, en especial por los ataques que recibió por parte de otro menor de edad, estudiante de la misma escuela. Además, informó que ya existe una carpeta de investigación sobre el incidente para esclarecer los hechos.

Finalmente, los familiares de Alondra “N” hicieron un llamado a las autoridades para que se haga justicia, pues aunque el menor fue detenido, podría ser liberado por ser menor de edad.

“El día de hoy, ella se encuentra en el hospital y la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes lo quiere dejar a él libre, y no tomar esto como tentativa de feminicidio por ser menor edad. Pedimos justicia por Mi hija, ella pudo morir a manos de un ‘niño’ 13 años capaz de matar”, concluyeron.