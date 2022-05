Hombre abre fuego en vagón del metro de Nueva York y deja un muerto; está prófugo

NUEVA YORK, 22 de mayo (AP) — Un hombre abrió fuego en un vagón en marcha del tren subterráneo de Nueva York el domingo, matando a otro de un disparo en el pecho, informaron autoridades. Nadie más resultó lastimado.

El agresor está prófugo.

Watch as NYPD executives provide an update on a shooting that occurred on a "Q" train near Canal St and Broadway in Manhattan. https://t.co/3fARbKsh6i

En tiempos recientes ha aumentado la delincuencia en el tren subterráneo de Nueva York, lo que ha alarmado a los residentes de la ciudad. El mes pasado un hombre detonó granadas de humo y le disparó a 10 personas.

Los bomberos acudieron a la estación 36th Street por reportes de humo y encontraron varias personas heridas y dispositivos sin detonar. Un vocero del Departamento de Bomberos dijo que 13 personas resultaron heridas, pero no dio más detalles.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022