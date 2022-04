VIDEOS: Reportan tiroteo en metro de Brooklyn, NY; hay 13 heridos, 5 de ellos de bala

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Por Karen Matthews

Nueva York, 12 de abril (AP) — Cinco personas fueron baleadas el martes por la mañana en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Los bomberos acudieron a la estación 36th Street por reportes de humo y encontraron varias personas heridas y dispositivos sin detonar. Un vocero del Departamento de Bomberos dijo que 13 personas resultaron heridas, pero no dio más detalles.

En el lugar había personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022