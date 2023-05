Congreso aprueba moción para declarar “persona non grata” al Presidente López Obrador

El Presidente López Obrador se ha expresado a favor de su homólogo destituido en Perú, Pedro Castillo, hecho que ha despertado críticas en el actual Gobierno encabezado por Dina Boluarte.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú aprobó este lunes una moción que propone declarar al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como persona non grata.

La sede legislativa peruana dio a conocer en sus redes sociales que el dictamen fue aprobado luego de que se obtuvieran 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

También precisó que, de acuerdo con el Artículo 68 del Reglamento del Congreso peruano, la moción será turnada al pleno para que se discuta.

Al respecto, el Presidente mexicano comentó esta mañana que no es correcto que fuera declarado persona non grata, sino que Perú debía liberar a Pedro Castillo, restituirlo como su mandatario y llegar a un acuerdo para que se convoquen a elecciones y que “el pueblo peruano decida”.

“Pero cómo vamos a estar así, no es declarar non grato al Presidente de México. Para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato, pero no es correcto”, expresó.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

PERÚ DECLARA PERSONA NON GRATA A GUSTAVO PETRO POR COMPARAR POLICÍA CON NAZIS

En febrero de este año, el Congreso de Perú aprobó una moción para declarar persona non grata al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por trazar un paralelismo con los nazis a causa de la represión de las protestas que han sucedido en dicho país desde la detención de su exmandatario Pedro Castillo.

Pedro afirmó en un acto con embajadores que le presentaron sus credenciales que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. ASí, dijo que este documento “no se aplica sólo a gobiernos de izquierda” y habló de que en caso contrario se caería en una “doble moral”.

En respuesta, el Congreso peruano aprobó una moción con 72 votos a favor, 29 en contra y siete absteciones, para rechazar las “inaceptables declaraciones” de Petro, que ha descrito como “una ofensiva a la Policía Nacional de Perú, a Perú u, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos”.

El Presidente de Colombia Gustavo Petro contra el silencio de los medios: "La Policía del Perú marcha como nazis contra su propio pueblo, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos"pic.twitter.com/86sLz54FST — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) February 12, 2023

Por ello, reclamó a los ministerios de Interior y Exteriores que “cada uno dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar que el señor Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia, no ingrese al territorio nacional”, según el documento publicado a través de su página web.

En este sentido, también solicitó al Ministerio de Exteriores que presentara la moción al Embajador colombiano en Perú, al tiempo que ha expresado “su más profundo pesar” a “los familiares de los policías asesinados el pasado 11 de febrero en el Valle de los Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, al mismo tiempo, reiterar el rechazo al terrorismo, tanto nacional como extranjero”.

Desde la detención de Castillo a principios de diciembre del año pasado tras intentar cerrar el Congreso, se han venido registrando numerosas protestas en todo el país, dejando un balance de medio centenar de muertos por la represión de las manifestaciones. Los inconformes exigen la salida de la mandataria, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación del expresidente.