Los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana obligan a programar cortes de luz

Por Samya Kullab

KIEV, Ucrania, 22 de mayo (AP).— Los ataques rusos continuados de las últimas semanas contra la red eléctrica ucraniana han obligado a los líderes del país golpeado por la guerra a programar cortes de luz en todo el país. Sin defensas antiaéreas suficientes para responder a los ataques y permitir las reparaciones, la falta de energía podría ir a peor antes de que aumente la demanda al final del verano y en el crudo invierno.

Los ataques rusos contra la red eléctrica registrados desde marzo han hecho que los apagones regresen incluso a la capital, Kiev, que no los había sufrido desde el primer año de guerra. Dos de esos ataques fueron una andanada en abril que dañó la central térmica más grande de Kiev y otra gran operación el 8 de mayo contra instalaciones de generación y transmisión de energía en varias regiones.

En total, la mitad del sistema energético ucraniano está dañado, dijo el Ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba.

Bloques enteros de apartamentos se quedaron a oscuras en la capital. La administración militar de la ciudad dijo que al menos el 10 por ciento de los consumidores estaban sin servicio.

Para muchos, era un indicio de lo que estaría por venir si Ucrania no consigue otras fuentes de energía antes del invierno.

Antes del amanecer del miércoles, un dron ruso sumió en la oscuridad Sumy, una ciudad en el norte de Ucrania. Por la mañana se había restablecido parte del servicio en la localidad de unos 250 mil habitantes y los equipos se apresuraban a reparar los daños, según las autoridades locales.

Sin un final a la vista de los ataques a la red eléctrica ni una forma de defenderse adecuadamente de ellos, no hay soluciones rápidas a los cortes de electricidad, explicó el Ministro de Energía, Herman Halushchenko. Ucrania ha pedido a sus aliados occidentales más defensas antiaéreas y piezas de repuesto para reparar sus plantas de la era soviética.

“Con cada ataque perdemos generación adicional de energía, de modo que sólo es menos, menos, menos”, dijo Haluschenko el martes, ante una central de carbón en el centro de Ucrania que fue destruida en un ataque el 11 de abril. Cualquier esfuerzo de reparar la planta sería fútil hasta que el ejército pueda defenderla de otro ataque.

I was glad to host @ABaerbock in Kyiv on her seventh wartime trip to Ukraine.

I thank Germany for taking the lead in strengthening Ukraine's air defense and encouraging other partners to follow suit. Today, we discussed how to speed up third-country decisions on providing… pic.twitter.com/7ipPVaFQgd

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2024