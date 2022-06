Comité investigador de asalto al Capitolio posee videos de Trump y círculo cercano

Por Farnoush Amiri

WASHINGTON, 22 de junio (AP).— Nuevas imágenes en video del expresidente Donald Trump y de su círculo más cercano, tomadas antes y después del 6 de enero de 2021, están ahora en manos de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio.

La revelación del material nunca antes visto salió a la luz el martes en medio de las audiencias públicas de la comisión, cuando el cineasta británico Alex Holder anunció que acató una citación del Congreso para entregar todo el material que filmó en las últimas semanas de la campaña de reelección de Trump en 2020.

El cineasta dijo que el material incluye entrevistas exclusivas con Trump, sus hijos y el entonces Vicepresidente Mike Pence mientras estaban en la campaña, así como antes y después de la insurrección en el Capitolio.

My statement in response to being subpoenaed by Congress: pic.twitter.com/LOY53rEynI

— Alex Holder (@alexjholder) June 21, 2022