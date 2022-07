Senado de EU prepara resolución para declarar ataque ruso a Ucrania como “genocidio”

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS).- Un grupo de senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano han firmado una resolución para declarar las acciones de Rusia en Ucrania como “un genocidio al pueblo ucraniano”, según ha detallado este jueves el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Esta resolución, que por ahora es solo un borrador, ha tenido lugar después de la visita que la Primera Dama ucraniana, Olena Zelenska, ha realizado esta semana al Congreso estadounidense, cuando ha pedido que se reconocieran las acciones de las tropas rusas en su país como genocidio, tal y como había solicitado anteriormente un grupo de expertos presidido por dos asesores de la Presidencia de Ucrania.

“Durante cinco meses, el mundo ha visto la guerra brutal, injustificada y absolutamente sin sentido que el dictador de Rusia ha desatado contra Ucrania”, ha sostenido el Senador demócrata Ben Cardin, agregando que Rusia “está tratando de eliminar el idioma ucraniano, la historia ucraniana y la cultura ucraniana”, un hecho que ha calificado de genocidio.

El acuerdo para presentar la resolución al Senado estadounidense también solicita a Estados Unidos, así como a la OTAN y la Unión Europea, que apoyen al Gobierno de Ucrania para “evitar nuevos actos de genocidio ruso”, y también insta a “los tribunales y las investigaciones pensales internacionales a responsabilizar a los líderes políticos y al personal militar ruso” por la guerra.

🇺🇦 President Zelenskyy's night appeal [Subbed in English]

The first real result of the First Lady's visit to the United States – the senators presented a draft resolution recognizing Russia's actions in Ukraine as genocide. pic.twitter.com/V1Yy412P7n#UkraineRussiaWar

— Ukrainian News24 (@MarkRid89403375) July 21, 2022