Ucrania ataca gravemente puente sobre río en zona ocupada por el ejército ruso

Por Susie Blann

KIEV, Ucrania, 20 de julio (AP).— Fuerzas ucranianas atacaron y causaron daños graves en un puente crucial para aprovisionar a las tropas rusas en el sur de Ucrania, según dijo el miércoles un funcionario regional.

Kirill Stremousov, número dos del Gobierno temporal con apoyo ruso en la región sureña de Jersón, controlada por Rusia, dijo que el ejército ucraniano había atacado el miércoles el puente sobre el Río Dniéper con misiles, y lo había alcanzado 11 veces.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax, señaló que el puente había sufrido daños graves pero no se había cerrado al tráfico.

El puente de 1.4 kilómetros es el principal sobre el Río Dniéper, y si queda inutilizado complicaría mucho que el ejército ruso pueda mantener abastecidas a sus fuerzas en la región ante reiterados ataques ucranianos.

Stremousov dijo que las fuerzas ucranianas emplearon lanzacohetes múltiples HIMARS proporcionados por Estados Unidos, y que algunos proyectiles habían sido interceptados por defensas antiaéreas rusas.

Day 1️⃣4️⃣7️⃣💪🇺🇦

Latest Defence Intelligence update on 🇺🇦 as @ 0603hrs 20 Jul 22

On 19 Jul 22, authorities in 🇷🇺-occupied Kherson reported that the Antonovskiy Bridge over the Dnieper River had been struck by 🇺🇦. Social media posts showed apparent battle damage to the bridge….👇 https://t.co/rn1quGbi5x

— UK Defence in Dublin (@UKDefenceDublin) July 20, 2022