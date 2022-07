Esposa de Andrés García desmiente acercamiento entre el actor y su hija Andrea

La esposa de Andrés García desmintió a su hija Andrea García, quien hace unos días aseguró en un mensaje publicado en redes sociales que ya había tenido un acercamiento con su papá tras las polémicas.

Los Ángeles, 22 de julio (LaOpinión).- Tras las delicadas declaraciones de Andrés García en las que aseguró que Andrea García no es su hija y que no quería saber nada de ella debido a que habría inventado que sufrió abuso sexual, la actriz y presentadora recurrió a sus redes sociales para asegurar entre lágrimas que nada de lo que se dice sobre ella es verdad y más adelante, compartió una fotografía en la que reveló que ya había tenido un acercamiento con su padre, por lo que sus diferencias habían quedado en el pasado.

“Gracias a todos por sus oraciones. Ya hablé con mi papá. El amor siempre gana. Que Dios los bendiga”, escribió Andrea García en su perfil oficial de Instagram.

Sin embargo, durante una reciente entrevista para el programa Ventaneando la esposa de Andrés García desmintió a la hija del actor, asegurando que dicho acercamiento nunca ocurrió.

Y es que, al ser cuestionada sobre el tan esperado reencuentro entre el protagonista de Chanoc y su hija, Margarita Portillo aseguró que hasta el momento no han tenido ningún tipo de comunicación.

“No lo sé [si Andrés García quiere saber de su hija], no ha hablado con ella“, dijo. Y sobre la posibilidad de que el actor pudiera tener una esperanza para reencontrarse con su hija, Portillo también lo descartó.

“No lo creo, son raros“, agregó.

Por su parte, Andrés García habló sobre la convivencia que tuvo con su hijo Andrés Jr., quien asegura, lo ha sorprendido con su comportamiento y las amistades de las que actualmente se rodea.

“Yo vi a Andrés en una casa de Las Brisas, con unos amigos muy agradables. Este año ha venido dos veces, es un poco extraño porque de alguna manera no es el mismo hijo que tenía antes. Ya tiene otras actitudes, hablan diferente, le creció la panza. Tiene sus actividades, su trabajo le gusta, él vive lo que quiere”, explicó el galán de cine y televisión.

Mientras que, en cuanto a su hijo Leonardo, recordó que lo vio hace unas semanas cuando tuvo que pasar la noche en su departamento debido a que se sintió un poco mal de salud.

Y aunque Andrés García se negó a responder sobre la relación con su hija Andrea, reconoció que ha sido complicado mantener constante comunicación con sus tres hijos, ya que, al igual que él, han preferido hacer su vida por separado desde muy temprana edad.

“No precisamente, solo que la familia García, empezando por mí que me fui de la casa de mis papás a los 17 años, parece ser que no nos gusta tener quién nos mande. Y me imagino que ellos también, no les gusta tener un papá que los esté mandando como yo y entonces toman su distancia”, mencionó.

