Alfaro: Restos hallados en finca de Lagos de Moreno no son de 5 jóvenes desaparecidos

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que los restos humanos que se encontraron en una finca asegurada por la Fiscalía del estado hace unos días no pertenecen a los de los cinco jóvenes amigos desaparecidos en Lagos de Moreno.

El mandatario estatal precisó que no solo las autoridades determinaron que los restos no pertenecen a los jóvenes, sino que los propios padres de familia corroboraron que no son ellos.

“Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos, o sea ya es información de que esos no son”, aseguró.

Sobre el descubrimiento realizado ayer en otro predio del municipio, el Gobernador señaló que están en proceso de identificación.

También agregó que la investigación de la desaparición de los jóvenes Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República

“No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la fiscalía de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho”, recalcó.

CATEO EN LA FINCA DE LAGOS DE MORENO

El pasado 16 de agosto, la Fiscalía del estado de Jalisco informó que cateó y aseguró una finca en el municipio de Lagos de Moreno donde hallaron manchas de sangre y zapatos.

“Fue ubicada y asegurada una finca aparentemente relacionada con los hechos donde se aseguraron diversos indicios que serán allegados a la carpeta de investigación. (…) agentes ministeriales y de la Policía de Investigación localizaron una vivienda en la colonia Orilla del Agua en el referido municipio, donde se encontraron indicios, entre ellos, manchas hemáticas y calzado, que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicha finca”, indicó la FGE en un comunicado.

La Fiscalía también dijo que en todo momento se les ha informado a los familiares “de manera oportuna”, y “se les ha otorgado los avances en torno a las investigaciones del caso y continuaremos brindándoles la atención conforme a la ley”.

“Desde que esta representación social tomó conocimiento de la denuncia, el pasado 11 de agosto, cuando fueron vistos por última ocasión en el municipio en mención, se desplegaron de forma inmediata las diligencias bajo los protocolos establecidos, entre ellos operativos, entrevistas, análisis de videograbaciones, entre otros, para dar con su paradero”, finalizó.

FISCALÍA HALLA MÁS RESTOS ÓSEOS EN NUEVO PREDIO

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó ayer que aseguró un predio vinculado a la investigación de cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en donde donde fueron localizados fragmentos óseos, armas punzocortántes y otros indicios.

A través de sus redes sociales, las autoridades detallaron que el inmueble se localiza en la privada El Sabino al cruce con camino Real de Zacatecas, en el municipio de Lagos de Moreno.

Fue a través de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) que se realizó el aseguramiento del lugar, donde se hallaron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, además de los múltiples segmentos óseos.

“Derivado de los trabajos implementados por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD para la localización de cinco jóvenes denunciados como desaparecidos en Lagos de Moreno, fue asegurado un predio donde fueron localizados fragmentos óseos e indicios”, se lee en la publicación de la Fiscalía.

La Fiscalía de Jalisco precisó que lo encontrado en este predio se integró a la carpeta de investigación y las autoridades informaron que se continua trabajando bajo los protocolos establecidos para dar con el paradero de Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, quienes cuentan con denuncia de desaparición desde el pasado 11 de agosto.