Tim Walz acepta nominación a la Vicepresidencia de EU en la Convención Demócrata

Por Will Weissert y Jonathan J. Cooper

CHICAGO (AP).- El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó el miércoles la nominación de su partido a la Vicepresidencia de Estados Unidos, y aprovechó su discurso en la Convención Nacional Demócrata para agradecer a la abarrotada arena por “traer la alegría” a las elecciones.

“Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón: Amamos este país”, dijo Walz ante miles de delegados que llevaban pancartas en las que se leía “Coach Walz” en rojo, blanco y azul.

Walz describió su crianza en Nebraska y su labor como profesor y entrenador de fútbol americano en Minnesota.

