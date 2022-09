Diputada (PRI) que hizo reforma a Fuerzas Armadas pide licencia; asumirá cargo en DGO

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Yolanda de la Torre, Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que propuso ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del lunes 26 de septiembre y por tiempo indefinido para asumir un cargo público en Durango.

La petición para dejar el curul se presentó días después de que la legisladora priista promoviera una reforma para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028, cambio que tuvo la simpatía de la mayoría de Morena en San Lázaro para ser aprobada, pero fracturó la coalición Va por México.

Al ser cuestionada sobre la autoría de la propuesta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere volver a presentar, De la Torre aclaró que lo dicho por el titular del Ejecutivo no significa que ya haya enviado otro proyecto, ni que vaya a imponerle una iniciativa al PRI.

“No, yo creo que no fue así, lo están tomando, porque luego la república de Twitter comunica distinto, pero yo creo si ven las imágenes, pues él dice ‘volveré’, pero no quiere decir que él la haya enviado. Es en un contexto distinto, yo creo que el contexto importa e importa mucho. Yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca”.