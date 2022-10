Rusia usa drones en Ucrania y apunta al suministro eléctrico, con el invierno cerca

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Las noticias sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania volvieron a tomar fuerza en estas últimas semanas después de que se diera a conocer que el Kremlin ha estado atacando diversos puntos de la capital ucraniana, Kiev, con drones kamikaze con el objetivo de seguir generando terror entre civiles y cortar buena parte del suministro eléctrico y de agua a miles de personas.

El martes pasado varios ataques aéreos cortaron el suministro eléctrico y de agua a cientos de miles de ucranianos con el invierno de cerca como parte de lo que Volodímir Zelenski definió como “una campaña rusa en expansión para llevar a la nación al frío y la oscuridad”.

En este sentido Kirilo Timoshenko, vicejefe de gabinete de la presidencia ucraniana, llamó a los ciudadanos a reducir el consumo de energía de 7 de la mañana a las 23 horas advirtiendo que de no hacerlo aplicaran “cortes temporales”, informó la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

The Associated Press (AP) dio a conocer que la última ciudad desprovista de electricidad fue Zhytomyr, región situada a unos 140 kilómetros al oeste de Kiev con 250 mil habitantes, donde se ubican bases militares, industrias y bulevares frondosos.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022