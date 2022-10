EU está abierto a negociar con Rusia para terminar guerra en Ucrania, afirma Blinken

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este viernes que su país está abierto a la diplomacia con Rusia en aras de negociar un fin pactado de la guerra en Ucrania, aunque ha señalado que Moscú no está por la labor de esta vía.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una diplomacia significativa que pueda poner fin a la guerra, incluso cuando Moscú sigue demostrando con sus acciones de escalada que su pretensión de estar abierto a la diplomacia es tan vacía como lo ha sido desde que el Presidente Putin lanzó su invasión en febrero”, ha afirmado el titular del Departamento de Estado en una rueda de prensa.

No obstante, aunque Blinken ha señalado que Estados Unidos “considera y vuelve a considerar por todos los medios” la diplomacia como medio de poner fin a la invasión rusa de Ucrania, Rusia “no muestra signos de estar dispuesta a participar en una diplomacia significativa de ninguna manera”.

“His move also reveals the lie at the heart of Russia’s purported annexation. If 99% of people in these parts of Ukraine want to be part of Russia, why does President Putin need to impose martial law to control them?” – @SecBlinken on President Putin’s imposing of martial law pic.twitter.com/uqoWvpadPh

