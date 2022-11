Despidos, planes de pago, la vuelta de Trump: Musk sacude a Twitter en sólo unos días

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Despidos, recontrataciones, reactivación de cuentas, entre ellas la de Donald Trump, planes de pago y renuncias son algunas de las situaciones que ha marcado el primer mes de Elon Musk a la cabeza de Twitter, red social que, desde la llegada del empresario, contempla cobrar una cantidad mensual a sus suscriptores que quisieran obtener la verificación oficial en la plataforma digital.

El pasado 27 de octubre, Elon Musk formalizó la compra de esta red social por 44 mil millones de dólares. El empresario aseguró que llevó a cabo esta adquisición para “ayudar a la humanidad”, ya que no quiere que se convierta en un “infierno anárquico” donde se pueda decir cualquier cosa sin sufrir consecuencias.

“Actualmente, existe un gran peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de eco de extrema derecha y extrema izquierda que generan más odio y dividen a nuestra sociedad”, continuó el empresario en un mensaje que parecía reflejar las preocupaciones entre los anunciantes, principal fuente de ingresos de Twitter, debido a que los planes de Musk son, según ha dicho, promover la libertad de expresión, lo que reduciría la moderación del contenido, exponiendo a la plataforma a una mayor toxicidad en línea, lo que podría ahuyentar a los usuarios.

En un mensaje a los anunciantes, el mismo jueves 27 de octubre, Musk dijo que quiere que Twitter sea “la plataforma publicitaria más respetada del mundo”, por lo que consideró que debería ser “cálida y acogedora para todos”, y a su vez permitir a los usuarios elegir la experiencia que quieren tener.

“No lo hice para ganar dinero”, agregó, aludiendo a sus planes para adquirir la plataforma, que dijo, hizo “para tratar de ayudar a la humanidad, a la que amo. Y lo hago con humildad, reconociendo que el fracaso en la consecución de este objetivo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad muy real”.

Con su llegada a Twitter, también llegaron las sorpresas, en primer lugar para la planta ejecutiva de la empresa, ya que el dueño de Tesla decidió prescindir de, hasta entonces, los principales directivos de dicha plataforma digital, entre ellos, el director general (CEO), Parag Agrawal, y al director financiero (CFO), Ned Segal. Así como a Vijaya Gadde, jefe de Asuntos Legales, Políticas y Fideicomisos, y a Sean Edgett, consejero general de Twitter desde 2012.

Sólo unos días después, el 4 de noviembre, se anunció el despido de los trabajadores de la plataforma en la oficina de México, así lo dieron a conocer los mismos miembros de la red social, quienes en esos momentos también estuvieron publicado en algunos casos mensajes de despedida, situación que Musk justificó a través de sus redes sociales, en donde aseguró que era la única opción porque la empresa estaba perdido más de cuatro millones de dólares al día. Además, aseguró que a todos se les ofreció una indemnización de tres meses de salario, mayor a la requerida por la ley de Estados Unidos.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022