¿Dónde está el dinero de García Luna?: abogado. Exhibe fotos con Hillary, Obama...

Para probar que Genaro García Luna era un funcionario respetado por Estados Unidos, el abogado mostró fotos del acusado con la entonces Senadora Hillary Clinton, con el exprocurador General Eric Holmer; incluso con el expresidente Barack Obama y el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

-Con información de Jesús García

Nueva York/Ciudad de México, 23 de enero (La Opinión/SinEmbargo).– El cuarto día del juicio en contra de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, arrancó este lunes con la presentación de los alegatos iniciales por parte de la defensa del exfuncionario mexicano.

En su mensaje de apertura, el abogado César de Castro argumentó que los fiscales del Distrito Este de Nueva York no han demostrado tener pruebas contra su cliente: “No hay videos, no hay correos, no hay documentos, no hay audios. ¿Dónde está el dinero?”, cuestionó.

De Castro destacó la labor que García Luna hizo contra el crimen organizado en México y mostró las fotografías con altos funcionarios estadounidenses, con quienes coordinó su labor durante el Gobierno de Felipe Calderón.

🔴 Cuarto día del juicio a Genaro García Luna en Nueva York 📌 Día importante: empiezan los alegatos iniciales. Es el primer contacto de las partes con el jurado 📌 Más de 20 periodistas en la corte de Brooklyn https://t.co/T9yGmAr384 — Elias Camhaji (@eliascamhaji) January 23, 2023

En la Corte se vieron las fotos del expresidente Barack Obama; la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton; el exprocurador Eric Holmer; y el Senador republicano Lindsey Graham, entre otros.

A pesar de sus afirmaciones sobre la falta de pruebas, De Castro no mencionó que todavía hay evidencia que los fiscales no han mostrado por ser altamente confidencial y que le proporcionarán entre 24 y 36 horas previas, según las reglas del Juez Brian Cogan.

Asimismo, el abogado de Genaro García Luna puso en duda la evidencia y los testigos que colaborarán con el Gobierno estadounidense en el proceso que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública y pidió que “por favor no se envíe un padre de familia a prisión”.

“Es sentido común: Cuando tu acusas a alguien de corrupción, pues toma una foto, graba un video, consigue algo que lo pruebe”, dijo el litigante en respuesta a los señalamientos del Fiscal Phillip Pilmar, quien fue el encargado de iniciar con la jornada de hoy, sobre cómo García Luna “tomó dinero de los cárteles de la droga para permitir el traslado de drogas a los ciudadanos de Estados Unidos”.

Aunque el montaje mediático que armó en contra de Florance Cassez e Israel Vallarta es el más conocido, hay otros casos pendientes. Como las órdenes para matar a dos estudiantes de Ayotzinapa en la carretera del sol. — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) January 23, 2023

“El acusado trabajó en el más alto nivel de inteligencia, tenía miles de policías a su cargo en aeropuertos, calles y puertos”, planteó para describir el poderío de García Luna. “¿Cómo lograron miembros del Cártel de Sinaloa como ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada tener una industria de millones dólares?” se preguntó Pilmar. “Pues pagando a oficiales de la Policía Federal, de los de más bajo hasta lo de alto rango”, respondió él mismo.

César del Castro también señaló al jurado que muchos de los testigos que el Gobierno piensa llamar “fueron detenidos y extraditados cuando García Luna era un alto mando policiaco”.

“Los testigos del Gobierno vendrán a contar mitos. Este juicio se trata de la falta de evidencia del Gobierno para sentenciar al acusado”, dijo el abogado.

La Corte retomó la audiencia para dar paso a la presentación de testigos.

The Garcia Luna’s trial starts in 15 minutes. Here are his wife and daughter. No other relatives or friends. Only 17 journalists in the courtroom. Follow updates later today @fuhinvestigates #usavgarcialuna. @maria_hinojosa @futuromedia — Peniley Ramírez (@penileyramirez) January 23, 2023

“EL GRANDE” DELATA A GARCÍA LUNA

Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva, se presentó la mañana de este lunes como el primer testigo que habla en el juicio contra Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), acusado de nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusó al exfuncionario de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su testimonio, “lo vio en varias reuniones” porque él era el encargado de entregar los sobornos.

“Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’ abre el estrado de cooperantes. Afirma que fue testigo de que Genaro García Luna recibió dinero del Cártel de Sinaloa. Está narrando cómo llegó a ese grupo criminal. Ninguna otra prueba hasta ahora”, detalló Jesús García, reportero de La Opinión, en su cuenta de Twitter.

Ninguna otra prueba hasta ahora. https://t.co/DPu7MMT8Ss — Jesús García (@JesusGar) January 23, 2023

Mientras que Elías Camhaji, reportero de El País, compartió una frase del primer testigo del juicio: “Con la ayuda del Gobierno, el Cártel (de Sinaloa) creció en territorio, en la cantidad de droga que movíamos y eliminar a nuestros enemigos”.

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, es el primer testigo cooperante de los fiscales que declara en contra de Genaro García Luna y afirmó que el exsecretario de Seguridad Publica mexicano recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

Lo primero que la Fiscal Erin Reid hizo ante “El Grande” fue mostrarle una fotografía de García Luna, la prueba número uno.

“¿Lo reconoce?”, dijo Reid.

“Sí”, respondió Villarreal Barragán. “Lo vi en varias reuniones”.

Prosecutors say evidence shows Mexican federal police officers personally unloaded cocaine at the CDMX airport. Also say cartel members were allowed to wear federal police uniforms with badges and "served as armed mercenaries to take out enemies the cartel wanted removed" — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 23, 2023

El testigo dijo que había visto a García Luna en varios encuentros con Arturo Beltrán Leyva, quien le pagaba al exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón.

Agregó, todavía sin precisar cifras, que se le entregaban “muchos millones de dólares” a García Luna a cambio de protección.

Expuso que hay dos tipos de funcionarios corruptos que colaboran con los cárteles de la droga: unos los que reciben dinero y “los dejan pasar”, mientras que los segundos son parte de las actividades de los cárteles.

“El Grande” señaló que que García Luna era del segundo tipo de funcionarios.