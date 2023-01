García Luna presentará 5 fotos de él con funcionarios de EU para alegar inocencia

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, basará su defensa principalmente en su relación con exfuncionarios de alto rango estadounidense utilizando cinco fotografías de cuando ocupó cargos públicos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El documento de la Corte 182, firmado por el Juez Brian Cogan, establece además que estas imágenes mostrarían su relación con funcionarios de Estados Unidos, con quienes se habría coordinado para la lucha contra el narcotráfico.

El argumento del Juez, que cita un caso de 1988, es que se establece como “costumbre” que el acusado presente pruebas sobre sus antecedentes.

LOS COOPERANTES

El documento también revela los apellidos de al menos seis cooperantes en el juicio a Genaro García Luna, pero al ser personajes acusados y condenados por narcotráfico previamente en Estados Unidos , us nombres son de conocimiento prácticamente popular.

Se trata de Sergio Villareal Barragan “El Grande”, Miguel Angel Arriola Marquez, Jesus “El Rey” Zambada García, Francisco Cañedo Zavaleta, Édgar Veytia y Alex Cifuentes Villa.

Destaca que el Juez Cogan pida a la defensa de García Luna, liderada por César de Castro, evitar ahondar en elementos escabrosos de estos personajes, en un afán de desprestigiarlos y mostrarlos como testigos sin autoridad moral para funcionar como tales.

La expresión in limine expresa la decisión del juez para evitar la mención de ciertos elementos o la presentación de determinadas pruebas, en respuesta a petición de las partes.

El documento fue publicado en el sistema de archivos judiciales, pero luego fue sellado, dejando solamente abiertos otros documentos relacionados.

Será el lunes 23 de enero cuando sea la audiencia para que los fiscales presenten el caso y la defensa explique su intención de desestirmarlo. No hay claridad sobre si ese mismo día podría ser llamado el primer testigo o cooperante a declarar.

¿PODRÍA INVOLUCRAR A FELIPE CALDERÓN?

Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, consideró que Genaro García Luna delatará a sus dos jefes, los expresidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Herrera Valles, quien fue detenido de manera arbitraria en 2008 en represalia por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, dijo que el exfuncionario no solo debe ser juzgado en Estados Unidos, sino también en México por los crímenes que aquí cometió.

“A mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada, es la única forma que tiene de reducir su pena y él es una persona muy audaz, muy inteligente en esa parte y va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación y ojalá que ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él, vamos a recordar que tenía todo un cartel toda su gente que todavía está gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha”.

Javier Herrera Valles recalcó que Genaro García Luna debería ser juzgado por las autoridades mexicanas, pues fue aquí donde comenzó su llamada guerra contra la delincuencia organizada “la cual fue una simulación, donde murieron miles de mexicanos”.

En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Fue torturado y estuvo injustamente privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

“Nunca se me llamó a declarar, me fincaron responsabilidades que no tenía, me acusan de delincuencia organizada y como ustedes saben estuve cuatro años en prisión por esa situación”.