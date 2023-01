Agresor de saxofonista seguirá preso en Oaxaca; el Gobernador pide investigar el caso

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, criticó el cambio de la medida cautelar para el presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que la resolución de Juan Antonio Vera Carrazal “no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima”, por lo que instruyó a la Secretaría de Seguridad del estado para “realizar un diagnóstico específico del caso” y el cambio de la medida cautelar.

“No existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar [de prisión preventiva a arresto domiciliario]”, dijo en el video, agregando que el domicilio del imputado no cuenta con las condiciones de seguridad y, a su vez, el Gobierno del estado no tiene el personal requerido para garantizar que el procesado no evadirá su proceso judicial.