La saxofonista María Elena Ríos exige al Gobernador Murat una disculpa pública

La saxofonista María Elena Ríos acusó que el Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, ha emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, “son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir”.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- María Elena Ríos, saxofonista originaria de Oaxaca que fue atacada con ácido en 2019, sostuvo que el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aún le debe una disculpa pública, a la par que responsabilizó al mandatario de cualquier daño que llegue a sufrir en un futuro ella o su familia.

“Hasta la fecha, me debe una disculpa pública Alejandro Murat, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos te emitió una recomendación a ti y a tu Fiscal, Arturo Peimbert Calvo, y hasta la fecha ya van de salida, no contestan, no contestan ni un mensaje (…) hasta la fecha, Alejandro Murat no quiere darme una disculpa pública porque sabe la tunda que te voy a dar, porque sabes toda la cola que te puedo pisar, y porque sabes que tienes miedo, y tienes miedo a que yo diga y te exhiba delante de la gente”, compartió la joven artista en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Al hablar sobre los avances en su caso, Ríos sostuvo que han sido pocos y muy lentos, debido, aseveró, a los vínculos que su agresor, Juan Vera Carrizal, tiene con el Gobernador oaxaqueño. “Ha sido un proceso muy complicado porque de pronto tienes que lidiar no solamente con tus agresores, sino con los vínculos que tienen con el mismo estado, en este caso, el Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat”, dijo.

“Es socio [Alejandro Murat], es amigo, de empresas gasolineras, inclusive en el 2020, la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera], en ese entonces Santiago Nieto estaba como representante o a cargo, vincula huachiol y lavado de dinero de Juan Antonio Vera Carrizal, y estos vínculos son directamente con Alejandro Murat Hinojosa, creo que desde acá se empieza a notar, y creo que todos sabemos, los que me han sabido en este proceso, los vínculos que tiene el Gobernador con mis agresores son muy estrechos, y esto ha dado pauta para que no detengan a su hijo [también señalado como autor intelectual de la agresión de la saxofonista]”, sostuvo Ríos.

También aprovechó para aclarar que en su caso son cinco las personas acusadas como responsables del ataque con ácido del que fue víctima, tres autores materiales y dos autores intelectuales. “Son cinco implicados, dos de ellos son autores intelectuales, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien está en prisión preventiva”, explicó Ríos.

“Su hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, quien lleva el nombre de Juan Antonio Vera Hernández, por ser el primogénito (…) es quien sigue libre y a quien no han querido detener, el Fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo hace dos meses me citó en Coyoacán, que por cierto ya sabía que estaba en Coyoacán, porque tiene mi teléfono intervenido, me dijo que lo sentía mucho, iba por parte del Gobernador, y que lo sentía mucho, pero que no podía detener al hijo de Juan Antonio Vera Carrizal porque no quería problemas con el Gobernador ni con su papá, Pepe Murat, quien también ha sido Gobernador de Oaxaca”, comentó.

La saxofonista también acusó que el mandatario oaxaqueño ha emprendido una campaña para desprestigiarla. “Ojo, acá el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa se ha empeñado en hacer campañas de desprestigio, no solamente a mí, también a mi familia, en donde dice que yo quiero vivir del erario público, en donde dice que para qué quiero justicia si ya toco, ‘ya toca el saxofón’”, sostuvo.

Por ello, también lo responsabilizó de algo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, pues, dijo, que “está en juego la vida de mis padres, de mis hermanos, de sobrinos chiquitos de cinco años, que no tiene la culpa sólo por un Estado fallido y feminicida”.

“Quiero aprovechar el espacio [para comentar] que cualquier cosa que me llegue a pasar, que le llegue a pasar a mi padre, a mi madre a cada uno de mis hermanos, mis sobrinos, el responsable acá va a ser Alejandro Murat Hinojosa, su esposa, Ivette Murat o Ivette de Murat, y su padre, José Murat, porque son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir, porque su hijo, señor Pepe Murat, sabemos que no es presidenciable, son otras cosas las que se están jugando en este juego político”, aseguró.

“Quiero hacer esta denuncia, que cualquier cosa que me llegue a pasar, va en contra de ellos, porque son los únicos, claro, junto con la familia de Juan Antonio Vera Carrizal, su socio y su amigo”, añadió María Elena Ríos.

Respecto al proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra, comentó que ha sido un camino muy largo en el que se han “permitido muchos amparos a Juan Antonio Vera Carrizal”, ya que lleva tres años en un proceso y hasta el momento no ha tenido una audiencia intermedia, de lo que responsabilizó a la “corrupción del Gobierno del estado de Oaxaca”.

Destacó que, de los cinco implicados en el caso, de los cuales uno falleció en, afirmó, circunstancias poco claras, falta que detengan a Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, pese a que la propia Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se comprometió a aprehenderlo, luego de que la Fiscalía de Oaxaca no lo hizo.

“En 2021, el Fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo me dijo: ‘María Elena, mira, mi Fiscalía no puede detenerlo porque ni yo confío en la seguridad que me proporcionan, que tengo que traer a marinos y de Fuerzas Especiales, te voy a llevar con el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, para que él nos ayude a capturar al hijo de Juan Antonio Vera Carrizal’”, relató la saxofonista.

“Se tuvo una reunión con la Secretaria Rosa Icela, se tuvo una reunión con Ricardo Mejía, se comprometieron, quedamos, y Ricardo, me estás escuchando, te dije: ‘ok, me hiciste esto hace un año, fugaste la información para proteger al hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, pero ok, de aquí en adelante borrón y cuenta nueva’, es fecha, ya va para dos meses, y es fecha que no me entregan ni un solo informe, a pesar del compromiso público que hicieron”, ahondó.

Además, Ríos consideró que el Gobierno federal se acercó a ella sólo para tranquilizarla luego de que le limitaron las medidas de protección con las que contaba, y que después le restablecieron, por lo que incluso pidió que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciara al respecto.

“Aquí llegó la federación, se tocó el tema del mecanismo de protección federal que me lo habían retirado, más bien me lo habían limitado, porque los policías estaban en Oaxaca haciendo nada, entonces, me devuelven las medidas, pero esto fue un juego de ajedrez para decir, por parte del Presidente, porque así lo sentí y me gustaría que el Presidente diga algo al respecto, igual y estoy equivocada, pero la conducta que yo leo es la siguiente: ‘Ok, María Elena, ten, te regreso tus medidas de protección por parte del mecanismo (…) ten tus medidas y déjame de tocar a mi Gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque ya lo estás tocando mucho y a cambio vamos a comprometernos a que vamos a detener al quinto agresor”, expresó.

Sin embargo, aseguró que lleva dos semanas solicitando información de los avances de su caso pero la respuesta que obtuvo fue: “pero si te devolvimos las medidas”, por lo que ella aclaró que “las medidas son una cosa y buscar a mi agresor es otra cosa”, recordó que la propia Secretaria de Seguridad se comprometió con ella. “Usted Secretaria se comprometió, y qué es lo que está haciendo su particular, me está diciendo otra cosa, me está diciendo que no me pueden dar informes porque es una información muy sensible, creanme que como víctima y sobreviviente soy la menos indicada para que le convenga fugar información, acá es simple, no quieren”, dijo.

“Si es necesario el irme de una manera internacional, a la Corte Interamericana, me voy a ir porque miedo yo no les tengo”, sentenció la joven saxofonista, quien aprovechó para recordar que el Gobernador Murat le debe una disculpa pública, con base en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en diciembre del mismo año.

En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continúa prófugo.

Para María Elena, quien estudió saxofón en el Conservatorio de Puebla y además la carrera en Comunicación, acceder a la justicia no ha sido fácil. Al principio su agresión fue clasificada como “heridas que tardan 30 días en sanar”. Sin embargo, el 23 de octubre, cuando su abogada demostró que le habían quemado el 40 por ciento de su cuerpo, las clasificaron como “heridas que ponían en riesgo su vida”.

No fue hasta el 23 de diciembre cuando por fin le clasificaron el delito como “tentativa de feminicidio”.

Cuatro de los presuntos responsables de la oaxaqueña fueron detenidos y se encontraban en prisión preventiva, aunque uno de ellos falleció por causas desconocidas.