Gobierno de Calderón presionó investigación de la Guardería ABC: Arturo Zaldívar

El presidente de la SCJN señaló que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de Margarita Zavala y a otros funcionarios públicos señalados por el incendio de la Guardería ABC, donde murieron casi 50 niños.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa presionó para que no saliera el proyecto resolutivo sobre el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Durante la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal confesó que el caso que más lo conmovió como Ministro fue cuando, a dos meses de haber estado dentro de la Suprema Corte, estuvo a cargo del caso de la Guardería ABC.

Recordó que la SCJN anteriormente tenía la facultad de investigar “la violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional”; sin embargo, después de la publicación de su proyecto de resolución, un año después de lo ocurrido en Hermosillo, Sonora, a la Suprema Corte se le extrajo dicha facultad porque, aseguró Zaldívar, los funcionarios del Poder Ejecutivo federal “se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía”.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, señaló Arturo Zaldívar en la conferencia.

Después de haber culminado con la resolución de la Corte, Zaldívar se comunicó con Fernando Gómez-Mont Urueta, entonces Secretario de Gobernación, para dar informe del avance por “una cuestión de elemental lealtad institucional y personal”.

Sin embargo, fue la secretaria personal de Zaldívar quien le mencionó que, conforme entraba y salía para servir más café, notaba que el tono de voz de Gómez-Mont era cada vez más alto, llegando al punto de los gritos entre los dos funcionarios.

“Dice el Presidente que no te apoyamos para esto”, le dijo Gómez-Mont a Zaldívar. “Dile al Presidente que postuló un Ministro, no designó un Secretario de Estado: que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’ y ahí terminó la plática ese día”, contestó el entonces Ministro.

Ante la respuesta negativa por parte del Poder Ejecutivo, Zaldívar ordenó el resguardo bajo llave de las copias del proyecto resolutivo, indicando que, si no se presentaba en la Corte al día siguiente a las 8:30 horas, el documento fuera enviado a la prensa y a la Secretaría General de Acuerdos.

Después del conocimiento público del caso, recordó que funcionarios del Poder Ejecutivo y del Gobierno federal “tomaron” los pasillos de la sede de la Suprema Corte de Justicia.

Adicionalmente, los familiares de los menores heridos y fallecidos del incendio de la guardería le señalaron a Zaldívar las diversas medidas que las dependencias de Gobierno emplearon para que el asunto no escalara a nivel internacional.

“El Gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [California, EU] donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema […] los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] habían alterado los expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”.