EU dice que Rusia ya comenzó la invasión en Ucrania; las tropas de Putin se alistan

Washington, 23 de febrero (EFE).– El Pentágono se mostró convencido este miércoles de que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, a la luz de los movimientos que ha adoptado en los últimos días.

El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que Moscú envió soldados adicionales a la zona de Donetsk, en el este de Ucrania, y que estos militares no han avanzado más allá de esta zona.

“No podemos ser muy específicos, sobre el número ni qué tipo de formaciones tienen allí, ni sus capacidades, pero creemos de verdad que eso está pasando”, remarcó Kirby.

NEWS: Russian Forces in Position to Attack Ukraine, @PentagonPresSec Says https://t.co/Nu31d42rPt

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 24, 2022