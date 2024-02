Ebrard acusa a la DEA de “querer cobrarle” a México liberación de Salvador Cienfuegos

El excanciller comparó el actuar de las autoridades de EU, con la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos en EU, para intimidar a las Fuerzas Armadas mexicanas.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón, exsecretario de Relaciones Exteriores, acusó este viernes a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de buscar lesionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ponerlo en duda frente a la máxima autoridad del país para “someter e intimidar a México”.

Al finalizar su participación en los “Diálogos por la Seguridad la Justicia y la Paz”, celebrados en Morelos y encabezados por la aspirante a la gubernatura por Morena, Margarita González, el excanciller mexicano reiteró que las autoridades estadounidenses tienen la intención de castigar al Presidente López Obrador por la liberación del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.

“La DEA le quiere cobrar al Gobierno del presidente López Obrador la liberación del General Cienfuegos y por ello todas las notas basadas en sus informantes (…), nos van cobrar esa, la de Cienfuegos no la van a perdonar”, señaló el excanciller durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Cómo se construyó seguridad en la CDMX por los gobiernos de izquierda ? en el Foro de Justicia , Seguridad y Paz en Cuernavaca . Gracias por su recepción y afecto !! pic.twitter.com/WDEVqN4cbF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 23, 2024

Asimismo, Ebrard expuso que el periódico The New York Times y otros medios de comunicación publicaron noticias con base en información de la DEA.

“Entonces, en el momento me llama la atención porque estamos en elecciones, está muy mal que haga eso, no me sorprende, está muy, muy mal y no lo podemos permitir porque no es un ataque al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un intento reiterado por someter e intimidar a México”, insistió el también aspirante a Senador.

“A ahora se van sobre el Presidente, entonces si tenemos que tener eso claro, estas cuestiones que están divulgando son muy antiguas y no tuvieron méritos. Si hubieran tenido méritos seguro las investigan ya hubieran hecho algo desde hace mucho”, afirmó.

Con Margarita González en el Foro de Paz,Seguridad y Justicia en Cuernavaca . pic.twitter.com/riWvR4RUJk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 23, 2024

“Entonces es lo que se llama ‘guerra sucia’, y yo creo que cualquier persona independiente de nuestra filiación política debemos de tener eso claro, esto es una acción para intimidar a México, y no lo debemos permitir”, reafirmó.

Al ser cuestionado respecto a si la DEA busca afectar al titular del Ejecutivo en beneficio a la candidata derechista Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo: “No, yo no creo que la DEA esté trabajando con un partido en México no lo creo, pero sí veo el interés de lesionar al Presidente y de someter a México de intimidar y de lesionar y poner en tela de juicio a nuestra máxima autoridad”.

Por último, recordó que el Gobierno de EU “aclaró que no existe ninguna investigación sobre el Presidente. La Casa Blanca ya lo aclaró. La máxima autoridad del Ejecutivo del Estado, es decir, los jefes de la DEA. Ahora, que es lo que hace la DEA tradicionalmente, la DEA está acostumbrada a filtrar testimonios de acuerdo a lo que convenga”.