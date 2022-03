VIDEO: Mezquino, no reconocer el AIFA; por fin, un aeropuerto en 22 años: Kuri (PAN)

El Gobernador de Querétaro opinó que las críticas al nuevo aeropuerto, ubicado en Santa Lucía, son una “mezquindad”, la cual aseguró, que “no le está dejando nada bueno a México”, por ello pidió buscar unidad y comprensión.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Gobernador Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), decía que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) era un capricho “a modo de Morena”. Ahora piensa muy distinto. “Es mezquino no reconocerlo”, dijo ahora, un día después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo entregara como obra terminada.

“Ayer fui al Aeropuerto Felipe Ángeles y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro Presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro: es mi Presidente y quiero que le vaya muy bien”, expresó el mandatario estatal a través de un video publicado en sus redes sociales.

El AIFA levantó vuelo el lunes y su inauguración provocó una lluvia de mensajes políticos tanto del Gobierno de la 4T como de la oposición, que cuestionó hasta el último momento la viabilidad del proyecto; no obstante, el Gobernador de Querétaro opinó que las críticas al nuevo aeropuerto son una “mezquindad”, la cual aseguró, que “no le está dejando nada bueno a México”.

Quiero que a Querétaro le vaya bien, que a México le vaya muy bien. Dejemos la mezquindad, los retos y desafíos de este país solo los vamos a afrontar si lo hacemos juntos.

“Podemos pensar muchas cosas que si hubiera sido más barato, que si hubiera sido mejor. Yo no sé. Y yo creo que México es mucho más que eso, que debemos de querer lo mejor para el Presidente porque si le va bien al Presidente le va muy bien a México. Creo de verdad que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México, que esa mezquindad de que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error y México está muy por debajo del país que podemos aspirar”, comentó.

“Por su puesto que tenemos muchísimos retos y muchísimos desafíos, pero de verdad no hay viento favorable para un barco sin rumbo y si unos reman para acá y otros reman para allá, la suma va a ser cero y necesitamos de la participación ciudadana. Hay muchos retos en México y hay muchos retos en Querétaro, pero tirándonos unos a otros, apostarles a que le vaya mal para que me vaya bien, es lo más mezquino que podemos hacer”, agregó.

Por ello, Mauricio Kuri pidió buscar la unidad y la comprensión con el fin de que le vaya bien a México “porque la diversidad de las ideas como en los negocios es una ventaja competitiva, ocupamos unidad y eso no depende de los políticos, eso depende de la presión que cada uno de nosotros damos a los políticos para que estemos unidos con un sólo fin: que le vaya bien a México”, concluyó.

Dichas declaraciones de Mauricio Kuri, quien es integrante de la principal oposición en el país, contrastan con lo antes dicho por él mismo, en 2019, cuando consideró que la construcción del aeropuerto, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, se realizaría con “una consulta ciudadana amañana” y que sería un proyecto “sin pies, ni cabeza, sin permisos y con un gasto innecesario”.

El AIFA es controvertido porque reemplaza desde 2018 al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una obra moderna del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que a su vez despertaba críticas por construirse sobre el lago de Texcoco y con contratos cuestionados por presunta corrupción.

Además, la terminal aérea es uno de los cuatro proyectos claves que el Presidente López Obrador apuesta a terminar antes de que finalice su Gobierno, que incluyen la refinería petrolera de Dos Bocas en Tabasco, el llamado “Tren Maya” en la Península de Yucatán, y un tren que une la costa del Golfo y los puertos marítimos del Pacífico.