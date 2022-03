El Gobierno de AMLO ya analiza dar seguridad social a periodistas que no la tengan

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que su Gobierno ya analiza otorgar apoyos a periodistas independientes que no tengan seguridad social en México, destinando una parte del presupuesto.

“Estamos viendo esto último en el Seguro Social, estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas, destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el Gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social”, comentó el mandatario en conferencia de prensa.