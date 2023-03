VIDEO: Policía desarma a enmascarado que intentaba entrar a club nocturno en Florida

Los Ángeles, 23 de marzo (LaOpinión).- Un guardia de seguridad impidió lo que probablemente habría sido una tragedia al desarmar y detener a un hombre enmascarado que intentaba entrar a un club nocturno con una pistola en la mano.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Tampa, aproximadamente a la 1:15 horas del pasado domingo 19 de marzo de 2023, Michael Rudman, de 44 años, llegó en una camioneta plateada al club Mons Venus, con una máscara de diablo roja y negra y las palabras “kill” (matar) y “darkk one” (oscuro) en los brazos. Se dirigió hacia la entrada del local con un arma de fuego en una mano y una linterna en la otra.

Al ver el arma, un guardia de seguridad del local se enfrentó al sospechoso y le quitó el arma de la mano. Durante el incidente, un solo disparo del arma del sospechoso alcanzó la puerta principal del local. Nadie resultó herido en el interior del local. Uno de los tres guardias de seguridad implicados sufrió heridas leves a causa del altercado que se produjo con Rudman.

Cuando los agentes de la policía de Tampa fueron enviados y llegaron al lugar de los hechos, encontraron más munición, cuchillos y accesorios para armas de fuego en el camión de Rudman. También encontraron dos cargadores cargados en su bolsillo.

Ante esta situación, el posible agresor se enfrenta a cargos de asalto con agravante de arma mortal, agresión, agresión con agravante de arma mortal y compra, posesión o recepción de un arma de fuego estando bajo una orden de protección contra riesgos (RPO). El año pasado, la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas había notificado a Rudman una OPR.

Actualmente, las autoridades todavía desconocen los motivos que llevaron a Rudman a cometer el incidente del domingo, que aún se están investigando. Sin embargo, los detectives han averiguado que Rudman había visitado el establecimiento la noche anterior.

