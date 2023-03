Senado de EU pide a Gobierno que anuncie medidas contra México por maíz transgénico

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmabrgo).- El Senado de Estados Unidos le ha exigido a su Gobierno que imponga medidas contra México luego del decreto publicado en nuestro país sobre la prohibición de la importación de maíz transgénico.

El Comité de Finanzas del Senado estadounidense presionó a Katherine Tai, Representante Comercial de dicho país, para que el Gobierno comience con una disputa formal al término de las consultas técnicas entre los países miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Le aseguro que no es mi intención permitir que esto continúe indefinidamente”, respondió Tai al congresista.

A pesar de dicha respuesta, el Senador continuó cuestionando a la funcionaria comercial de EU ya que, luego de la publicación del decreto del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en 2020, han habido dos años de conversaciones entre ambos países.

