Gobierno federal dice que papeles filtrados por el grupo “Guacamaya” no son legales

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno federal insistió en que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia en México sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un Juez, esto luego de los miles de correos que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya en donde se revela un presunto espionaje por parte del Ejército.

Además de justificar las acciones de inteligencia realizadas por las dependencias, Gobierno consideró que las filtraciones obtenidas a raíz de un ciberataque “carecen de validez legal”.

“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, destacó el Gobierno federal en un comunicado.