Canadá suspende los servicios consulares en Sudán ante combates civiles en 10 días

Otawwa, Canadá, 23 de abril (AP) — Canadá suspendió sus servicios consulares en Sudán el domingo, diciendo que la situación en rápido deterioro allí le impide velar por el bienestar y seguridad de su personal en la capital Jartum.

Cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas apenas 10 días después de que las negociaciones entre el ejército sudanés y una unidad paramilitar colapsaron.

Los diplomáticos canadienses temporalmente trabajarán desde un lugar seguro fuera del país, dice la nota de prensa, añadiendo que seguirán trabajando con otros para coordinar la respuesta a la crisis sudanesa.

La decisión canadiense ocurre luego que fuerzas especiales estadounidenses realizaron una precaria evacuación de la embajada estadounidense en Sudán el domingo, entrando al país con helicópteros y saliendo de allí en menos de una hora. No hubo disparos y no hubo reportes mayores de heridos.

Una vez que salió el último empleado de la embajada estadounidense, Washington cerró la misión diplomática indefinidamente. Quedan en el país miles de ciudadanos estadounidenses privados.

