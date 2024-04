La Ley de Amnistía ayudará en casos como Ayotzinapa; podría aplicar a Vallarta: AMLO

El pleno del Senado aprobó la semana pasada la Ley que permite que el titular del Ejecutivo federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido una acción penal.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la Ley de Amnistía servirá para resolver casos como el de Ayotzinapa porque se propiciaría el intercambio de información clave, y mencionó que podría aplicar a Israel Vallarta, preso hace más de 18 años por el delito de secuestro y una de las figuras más importantes del caso Cassez.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que la Ley de Amnistía sirve para que presuntos delincuentes, personas sentenciadas o procesadas puedan ser recompensadas si aportan información valiosa sobre casos donde existe un pacto de silencio.

“Puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información, se pactan silencios. Hay pactos de silencio”, declaró.

“Entonces que ayuden y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta Ley para que el que quiera ayudarnos en el caso Ayotzinapa y en otros casos nos apoye. Seguramente hay información en todos los casos, cuando se trata de un asunto de justicia, de darle tranquilidad a familiares de fallecidos, desaparecidos, un asunto humanitario”, agregó.

Asimismo, el mandatario descartó que la Ley ocupe de manera autoritaria y arbitraria, pues se aplicaría en casos que tienen que ver con la violación de derechos humanos.

“Nuestros adversarios son muy elementales y tiene malos pensamientos, actúan de mala fe, piensan que vamos a hacer uso de esa Ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia, y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho”, mencionó.

El Presidente abrió la posibilidad de que la Ley de Amnistía aplique al caso Cassez con Israel Vallarta, quien lleva preso más de 18 años, pues “está demostrado” que hubo violaciones a los derechos humanos.

“Se aplica en todos los casos, pero fundamentalmente es para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos. Y si en ese caso hay una violación de derechos humanos, como también está demostrado que existe, pues podría aplicarse, y que no dependa de si están sentenciados o no porque eso es una rémora”, expuso.

“Hay quienes llevan injustamente 15, 20 años sin sentencia y no aplica la Ley de Amnistía vigente porque tiene que tener efectos una vez que hay sentencia. […] Ese es el asunto, que como no está resuelto lo de la sentencia o hay abiertos otros expedientes, no se puede aplicar”, complementó.

El pasado 18 de abril, el pleno del Senado aprobó el dictamen para que el titular del Ejecutivo federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido una acción penal, y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la Nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.

En un comunicado, el Senado informó que el proyecto aprobado adiciona un Artículo 9 a la Ley de Amnistía, donde se precisa que este beneficio concedido extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas, y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, donde también deberá votarse.

Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto a su entonces pareja, Florence Cassez, en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​. A ambos, a Vallarta y a Cassez, se les acusó de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, mediante una serie de irregularidades en el proceso que se han ido develando como han sido la fabricación de pruebas, la falsificación de declaraciones, la obtención de declaraciones por medio de tortura así como otras violaciones de derechos humanos.

Cassez fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano al determinar que se violaron sus derechos humanos y que el montaje televisivo, presuntamente ideado por García Luna y Cárdenas Palomino, influyó en el proceso legal. Su caso llevó a una disputa diplomática entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

En todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y, aún menos, lo que ha podido declarar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que presos sin sentencia y que habían sido recluidos a través de tortura salieran en libertad. No obstante, la Secretaría de Gobernación ha dicho en distintas ocasiones que Vallarta no puede beneficiarse de esta medida porque enfrenta otro proceso de secuestro, el de una joven, cuyo testimonio ha sido desestimado por la familia y que ha sido puesto en duda por el reciente documental de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, ya que formaría parte del mismo montaje.