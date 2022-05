Boxeadora mexicana Alejandra Ayala sale del coma; continúa su recuperación en Glasgow

Edimburgo, 23 de mayo (EFE).- La boxeadora mexicana Alejandra Ayala ha salido del coma inducido al que fue sometida tras una “exitosa cirugía” y se “recupera” en un hospital de Glasgow, después de su combate ante la púgil escocesa Hannah Rankin por el campeonato del mundo de peso superwelter celebrado en Glasgow (Escocia) hace diez días.

Según la empresa organizadora del combate, Fight Academy, Ayala -alias “Fénix”-, de 33 años, recuperó la consciencia tras ser despertada del coma inducido en el Hospital Universitario Reina Elizabeth de Glasgow debido a las graves lesiones durante su combate por el cetro mundial del peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La púgil azteca seguirá su recuperación en el hospital de la ciudad escocesa, según el comunicado de Fight Academy, que agradece el trabajo de los profesionales sanitarios para su cuidado.

❤️ Some positive news as @Dennis_Hobson announces that Alejandra Ayala has woken from her induced coma after her bout with @Team_Rankin last week.

Wishing Alejandra a continued speedy recovery 🥊#Boxing pic.twitter.com/qH3U3kj3tg

— IntuBoxing (@IntuBoxing) May 23, 2022