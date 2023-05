“Así trabaja el voto PRI-PAN-PRD”: Morenista denuncia bodega con despensas en Edomex

La bodega está ubicada aproximadamente a 500 metros del Palacio Municipal de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, entidad que en los próximos días tendrá elecciones junto con Coahuila.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Tomás Pliego Calvo, líder morenista, denunció ayer el hallazgo de una bodega en Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex), donde presuntamente se embolsaban y entregaban despensas a favor de la alianza entre el PRI, PAN y PRD, esto a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones en la entidad.

El Secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena empleó su cuenta de Twitter para denunciar la presunta entrega de despensas en pro de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Así, a punta de despensas, trabaja el voto el PRI, PAN y PRD en el municipio de Tlalnepantla, Edomex. Servidores públicos de @Gob_Tlalne fueron grabados así hace unos minutos a sólo 500 metros del Palacio Municipal ¡El descaro total!”, escribió el integrante de Morena.

Junto con dicho mensaje, ancló un video donde se muestra a varias personas que se reúnen alrededor de varias bolsas —las cuales fueron descargadas de un tráiler— que contienen productos de la canasta básica, como cereal, aceite, entre otros.

En el material también puede verse a una persona que porta una playera del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), quien al darse cuenta de que alguien graba la entrega, se acerca para encararlo.

De acuerdo con información de la periodista Dzohara Limón, del diario Reforma, el Ayuntamiento de Tlalnepantla se deslindó del reparto de las despensas y aclaró que el lugar se trata de una bodega perteneciente al mencionado sindicato.

Asimismo, al citar fuentes del municipio, reportó que el SUTEyM hace una entrega mensual de despensa para los trabajadores sindicalizados del Gobierno local y del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México (OPDM).

COMPRA DE VOTOS, COACCIÓN Y DESVÍOS: HISTORIA DEL PRI EN EDOMEX DURANTE ELECCIONES

El PRI, PAN y PRD, que al menos desde 1999 se acusaron de cometer fraudes en las elecciones, hoy compiten juntos por las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila. Rumbo a los comicios del 4 de junio el panorama es similar, pues a sólo tres semanas del inicio de las campañas sobre Morena y sus aliados, así como la coalición de opositores, ya aparecían las primeras acusaciones por irregularidades.

Destaca el caso del Estado de México, donde la candidata de dicha alianza, Alejandra del Moral, llamó el 17 de abril a militantes priistas –entre ellos funcionarios y exfucionarios– a hacer lo que saben “para bien o para mal” con el fin de ganar la elección del 4 de junio, como consta en un video.

“Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección que tienen mucha candidata y tendrán mucha Gobernadora”, expuso en una reunión en la Casa del Militante del PRI estatal. Por este acto, el representante de Morena ante el Consejo de Instituto Electoral de la entidad (IEEM), José Vázquez Rodríguez, presentó una queja en contra de la candidata por incitar al fraude electoral.

Dos días después el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la misma entidad, Eric Sevilla, acusó a Morena de distribuir despensas para influir en el sentido del voto de familias en Tecámac, Acolman y Nezahualcóyotl a través de los gobiernos locales.

Las acusaciones por compra de votos son especialmente delicadas en el Estado de México, donde las elecciones han estado marcadas por este tipo de denuncias, además de señalamientos por presionar a personas para que acudan a las urnas, de los que tampoco se han librado los partidos políticos y sus candidatos en Coahuila.

Una revisión a las denuncias y los casos que han llegado a organismos electorales de ambas entidades y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde 1999 dan cuenta de ello.

En 2017, la última vez que se renovaron gubernaturas en los dos estados, los procesos se caracterizaron por conflictos postelectorales, una muestra de lo complejas que son las elecciones en los, hasta ahora, bastiones del PRI.

La elección de 2017 estuvo marcada por acusaciones contra el PRI –encabezado en la entidad por Alejandra del Moral, actual candidata a la gubernatura– por coordinar un fraude.

Ese año la coalición del tricolor con el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social ganó la gubernatura con Alfredo del Mazo Maza, pero Morena, el PT, PAN y PRD demandaron al Tribunal Electoral federal que anulara la elección, pues acusaron irregularidades como el desvío y utilización de recursos públicos para favorecer la campaña de Del Mazo.

También denunciaron que el equipo del candidato coaccionó el voto al condicionar programas sociales, que hubo irregularidades en el cómputo distrital y aseguraron que el Tribunal electoral de la entidad no valoró exhaustivamente las pruebas que aportaron.

Aunque TEPJF no anuló los comicios, al analizar el expediente SUP-JRC-391/2017 que acumuló varios juicios de inconformidad modificó el cómputo total de los votos después de que se ordenó volver a contarlos en 556 casillas de 32 de los 45 distritos electorales del Estado de México, además, en una de las casillas se ordenó anular la votación.

El cómputo final dio la victoria a Alfredo del Mazo Maza con dos millones de votos, una diferencia de 169 mil sufragios por encima de la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien compite de nueva cuenta por el cargo en la elección de este año.

INE HABILITA PLATAFORMA PARA UBICAR CASILLAS DE VOTACIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitó en abril el sistema “Ubica tu casilla” para las elecciones en el Edomex y Coahuila, las cuales se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.

A través de un comunicado, el órgano electoral señaló que el sitio oficial estará disponible las 24 horas del día, esto con el fin de que la ciudadanía pueda obtener la ubicación exacta de una de las 24 mil 580 casillas electorales que serán instaladas en ambas entidades.

Dentro de la página, el o la ciudadana deberá de seleccionar su entidad federativa e introducir el número de la sección electoral a la que pertenece, mismo que aparece en la Credencial para Votar.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en el Edomex se instalarán 20 mil 433 casillas en las seis mil 574 secciones electorales de la entidad.

De ellas, seis mil 561 casillas serán básicas, 13 mil 085 serán contiguas y 725 extraordinarias, las cuales “se implementan cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección hacen difícil que todas las personas que habitan en ella puedan llegar a un mismo sitio”; así como otras 62 especiales donde se recibe el voto de la ciudadanía en tránsito.

En el Estado de México, se enfrentarán las candidatas Delfina Gómez Álvarez (Morena-PT-PVEM) y Alejandra del Moral Vela (PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza).

— Con información de Montserrat Antúnez Estrada