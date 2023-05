La policía de España detiene a 7 personas por los ataques racistas a Vinícius Júnior

Por Tales Azzoni

MADRID (AP).— Siete personas fueron detenidas en España por ataques racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, según indicó la policía el martes.

Tres fueron detenidos en Valencia por supuestos insultos contra el delantero en un partido de Liga española el domingo. Cuatro fueron detenidos en Madrid, acusados de colgar en enero una efigie del jugador en un puente sobre la autopista cerca de la capital española.

Las detenciones seguían a un aluvión de muestras de apoyo a Vinícius después de que denunciara los insultos en Valencia. El caso provocó condenas generalizadas tanto el mundo del deporte como en instituciones españolas y en otros países.

España ha sido criticada en todo el mundo por su falta de medidas contra el racismo en el futbol. Funcionarios brasileños, incluido el Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado de forma pública sus preocupaciones.

Vinícius, que es afrodescendiente, ha sufrido reiterados ataques racistas en España, especialmente esta temporada cuando empezó a celebrar sus goles con bailes.

El astro brasileño criticó duramente a las organizaciones españolas de futbol por no hacer más por detener el racismo.

El juego contra el Valencia se interrumpió temporalmente después de que Vinícius dijera que un aficionado tras una de las porterías le había llamado mono y le había hecho gestos simiescos. Vinícius consideró abandonar el campo, pero finalmente siguió jugando.

En el caso de enero, una efigie del delantero apareció colgada del cuello la mañana de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Al lado había un cartel con las palabras “Madrid odia al Real”.

Los responsables emplearon un maniquí de color con el nombre de Vinícius, le ataron una cuerda al cuello y lo colgaron de un paso elevado antes del amanecer.

O governo repudia os racismos que Vini Jr vem sofrendo nos jogos da Espanha e insta as autoridades governamentais e esportivas, da Espanha e do mundo, a tomarem as providências para punir os criminosos e evitar que atos assim, bem como qualquer tipo de discriminação, se repitam. pic.twitter.com/hmL8pgq3F7

— Governo do Brasil (@govbr) May 22, 2023