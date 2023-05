EU: Sacerdotes de Illinois abusaron sexualmente de casi 2 mil niños entre 1950 y 2019

Por Kathleen Foody

CHICAGO (AP).— El Fiscal General de Illinois dio a conocer el martes los resultados de una amplia investigación sobre las denuncias de abuso sexual por parte de la Iglesia católica, y dijo que los investigadores encontraron que 451 miembros del clero abusaron sexualmente de casi 2 mil niños desde 1950, muchas más que las 103 personas que la Iglesia mencionó cuando la revisión estatal comenzó en 2018.

En una conferencia de prensa donde anunció los hallazgos de su oficina, el Fiscal General Kwame Raoul reconoció a los acusadores por hacer posible la revisión. Dijo que los investigadores estatales encontraron que 1,997 niños en todo el estado fueron abusados por el clero entre 1950 y 2019.

